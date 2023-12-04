Де і коли дивитися в прямому ефірі «Динамо» — «Металіст 1925»: розклад трансляцій та прогноз на перенесений матч УПЛ

У четвер, 7 грудня, «Динамо», що не дограло минулої неділі поєдинок з «Минаєм», на столичній арені імені Валерія Лобановського проведе перенесений матч 3-го туру чемпіонату України з футболу проти харківського «Металіста 1925».

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Раніше кияни та харків'яни, які поступилися у вихідні «Шахтарю» (0:2), тричі перетиналися один з одним, і «Металісту 1925» двічі вдавалося відібрати очки у гранда (0:0 у 2022-му та 1:1 у 2023-му) при одній поразці (0:2 у 2021-му)

Тим не менш, у майбутньому поєдинку букмекери вбачають явним фаворитом підопічних Олександра Шовковського. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу киян приймає з коефіцієнтом 1,68, на мирний результат зустрічі — 6,80, на виграш команди Олега Голодюка — 15,00.

У прямій трансляції зустріч «Динамо» — «Металіст 1925» дивіться (початок — о 15:00) на телеканалі «2+2» та YouTube-каналі Football Hub.

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Чемпіонат України. Матч 3-го туру

7 грудня (четвер)

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«Динамо» — «Металіст 1925» 15:00 «2+2», YouTube-канал Football Hub

Становище команд:

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1. «Кривбас» — 33 очки (16 матчів);

2. «Дніпро-1» — 33 (16);

3. «Полісся» — 31 (16);

4. «Шахтар» — 28 (14);

5. «Рух» — 25 (16);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. ЛНЗ — 20 (16);

10. «Чорноморець» — 19 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (15);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Верес» — 12 (15);

15. «Зоря» — 11 (13);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 5 — Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зі швидким голом Олександра Тимчика перемогло в УПЛ «Рух».

Фото ФК «Динамо»

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