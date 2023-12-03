У неділю, 3 грудня, у Минаї розпочався матч 16-го туру чемпіонату України з футболу між місцевим однойменним клубом та київським «Динамо». Але суперники встигли зіграти лише 67 секунд, і зустріч була перервана через повітряну тривогу по всій країні.

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Про відбій тривоги стало відомо о 14:36, і делегат поєдинку вирішив скасувати матч. І зовсім не через те, що футбольне поле вже встигло накрити снігом. Просто на стадіоні в Минаї немає штучного освітлення (як приймали арену перед сезоном?), і з урахуванням часу, необхідного гравцям на розминку, суперникам довелося б закінчувати зустріч у темряві. Рішення про нову дату поєдинку «Минай» — «Динамо» прийматиме прем'єр-ліга, але, найімовірніше, суперники зіграють уже навесні.

Змістити зустріч на 4 грудня гості не погодилися, оскільки вже на 7 грудня у динамівців запланований перенесений матч 3-го туру проти «Металіста 1925».

Нагадаємо, що 3 грудня в УПЛ мають відбутися ще дві зустрічі — «Чорноморець» — ЛНЗ та «Шахтар» — «Металіст 1925».

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Становище команд:

1. «Кривбас» — 33 очки (16 матчів);

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2. «Дніпро-1» — 33 (16);

3. «Полісся» — 31 (16);

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4. «Шахтар» — 25 (13);

5. «Рух» — 24 (15);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. «Чорноморець» — 19 (14);

10. ЛНЗ — 17 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (14);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Верес» — 12 (15);

15. «Зоря» — 10 (12);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» сенсаційно програв удома «Ворсклі» та втратив лідерство в УПЛ.

Фото ФК «Динамо»

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