Матч чемпіонату України «Минай» — «Динамо» скасовано: суперники зіграли лише 67 секунд
У неділю, 3 грудня, у Минаї розпочався матч 16-го туру чемпіонату України з футболу між місцевим однойменним клубом та київським «Динамо». Але суперники встигли зіграти лише 67 секунд, і зустріч була перервана через повітряну тривогу по всій країні.
Про відбій тривоги стало відомо о 14:36, і делегат поєдинку вирішив скасувати матч. І зовсім не через те, що футбольне поле вже встигло накрити снігом. Просто на стадіоні в Минаї немає штучного освітлення (як приймали арену перед сезоном?), і з урахуванням часу, необхідного гравцям на розминку, суперникам довелося б закінчувати зустріч у темряві. Рішення про нову дату поєдинку «Минай» — «Динамо» прийматиме прем'єр-ліга, але, найімовірніше, суперники зіграють уже навесні.
Змістити зустріч на 4 грудня гості не погодилися, оскільки вже на 7 грудня у динамівців запланований перенесений матч 3-го туру проти «Металіста 1925».
Нагадаємо, що 3 грудня в УПЛ мають відбутися ще дві зустрічі — «Чорноморець» — ЛНЗ та «Шахтар» — «Металіст 1925».
Становище команд:
1. «Кривбас» — 33 очки (16 матчів);
2. «Дніпро-1» — 33 (16);
3. «Полісся» — 31 (16);
4. «Шахтар» — 25 (13);
5. «Рух» — 24 (15);
6. «Динамо» — 22 (12);
7. «Ворскла» — 22 (16);
8. «Колос» — 21 (15);
9. «Чорноморець» — 19 (14);
10. ЛНЗ — 17 (15);
11. «Металіст 1925» — 15 (14);
12. «Оболонь» — 14 (15);
13. «Олександрія» — 13 (15);
14. «Верес» — 12 (15);
15. «Зоря» — 10 (12);
16. «Минай» — 6 (15).
Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» сенсаційно програв удома «Ворсклі» та втратив лідерство в УПЛ.
Фото ФК «Динамо»100