«Шахтар» після двох осічок переміг «Металіст 1925»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 3 грудня, в Одесі та Львові відбулися поєдинки 16-го туру української прем'єр-ліги, в рамках якого поєдинок «Динамо» — «Минай був скасований, щойно розпочавшись.

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Чемпіонат України. 16-й тур

3 грудня (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:0 (Зубков, 59, Криськів, 78, з пенальті). Матч юніорських складів перенесено.

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«Шахтар»: Різник, Азаров, Бондар, Матвієнко, Гочолейшвілі, Степаненко, Криськів, Бондаренко (Назарина, 76), Невертон (Егіналду, 46), Зубков, Сікан.

На матч до Львова чемпіонові країни довелося добиратися з німецького Гамбурга, де донеччани в середині тижня перемогли «Антверпен» (1:0) та гарантували собі єврокубкову весну. Минулий поэдинок Ліги чемпіонів «Шахтарю» відгукнувся: після виграшу у «Барселони» (1:0) гірники поступилися в УПЛ «Дніпру-1» (1:3).

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Цього разу «помаранчево-чорним» знову довелося непросто, але після перерви точний удар Зубкова та гол Криськіва з 11-метрової позначки все ж таки принесли «Шахтарю» перемогу після двох осічок поспіль (після «Дніпра-1» була ще нічия з «Поліссям» — 0:0).

«Чорноморець» (Одеса) — ЛНЗ (Черкаси) — 1:3 (Штогрін, 75 — Хобленко, 52, Наумець, 83, Олійник, 90+4). Юніорські склади — 2:1.

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Одесити, які обіграли черкащан на старті сезону (2:0), на рідній арені несподівано програли команді Олега Дулуба, зазнавши четвертої поспіль поразки в чемпіонаті країни. А ось новачок УПЛ набрав хід і не програє вже у п'яти зустрічах поспіль — зона вильоту все далі.

2 грудня (субота)

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Леднєв, 4 — Челядін, 31, Феліпе, 42). Юніорські склади — 4:0.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Олександрія» — 2:1 (По, 78, Бізімана, 84 — Шулянський, 30). Юніорські склади — 1:2.

«Колос» (Ковалівка) — «Оболонь» (Київ) — 0:0. Юніорські склади — 3:0.

1 грудня (п'ятниця)

«Полісся» (Житомир) — «Верес» (Рівне) — 1:1 (Крушинський, 68 — Шестаков, 90+7). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 33 очки (16 матчів);

2. «Дніпро-1» — 33 (16);

3. «Полісся» — 31 (16);

4. «Шахтар» — 28 (14);

5. «Рух» — 24 (15);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. ЛНЗ — 20 (16);

10. «Чорноморець» — 19 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (15);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Верес» — 12 (15);

15. «Зоря» — 10 (12);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 5 — Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Ще в одному матчі 16-го туру прем'єр-ліги 4 грудня зіграють «Зоря» та «Рух».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася можливих суперників у групі чемпіонату Європи.

Фото ФК «Шахтар»

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