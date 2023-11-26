«Динамо» зі швидким голом перемогло «Рух»: відеоогляд матчу УПЛ

У неділю, 26 листопада, поєдинком у Києві продовжилася програма 15-го туру української прем'єр-ліги. Як відомо, зустріч «Колос» — «Зоря» була перенесена через матч луганчан у Лізі конференцій проти «Маккабі», а гру «Олександрія» — «Оболонь», яка мала розпочатися одночасно з поєдинком у столиці, скасовано через погодні умови.

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Чемпіонат України. 15-й тур

26 листопада (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Тимчик, 6, Кабаєв, 43). Юніорські склади — 2:0.

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«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 89), Буяльський, Караваєв (Вівчаренко, 75), Кабаєв, Беніто (Ванат, 60).

На поєдинок проти львів'ян команда Олександра Шовковського вийшла без Попова, Шапаренка, Волошина та Ваната, який залишився після травми у запасі. Тим не менш, «біло-сині» швидко вийшли вперед, коли молодий голкіпер «Руха» Герета невдало вибив м'яч у поле просто на ногу Тимчику — 1:0 (1100-й домашній гол киян в УПЛ).

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Пропустивши м'яч, підопічні Віталія Пономарьова взяли гру під свій контроль, але в атаці не досягли успіху. А ось «Динамо» під кінець тайму зусиллями Кабаєва, який вперше забив за столичний клуб, ще раз вразило ворота «Руха». І знову не обійшлося без невпевнених дій воротаря львів'ян.

Після перерви вже динамівці, у яких на вістрі атаки вийшов Ванат, вели гру, не дозволивши гостям навіть натяків на порятунок зустрічі. «Динамо» поки що на шостому місці, але за втраченими очками киян випереджає лише «Дніпро-1».

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25 листопада (субота)

«Ворскла» (Полтава) — ЛНЗ (Черкаси) — 0:0. Юніорські склади — 2:2.

«Минай» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:1 (Близниченко, 64). На 87-й хвилині вилучено Вакулка («Кривбас»). Юніорські склади — 1:5.

«Верес» (Рівне) — «Металіст 1925» (Харків) — 4:3 (Шевченко, 14, В. Шарай, 36, Дахновський, 69, з пенальті, Гайдучик, 90 — Борячук, 4, Русин, 55, Ткачук, 59). На 8-й хвилині вилучено Курила («Металіст 1925»). Юніорські склади — 5:2.

24 листопада (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Полісся» (Житомир) — 0:0. На 90+2-й хвилині вилучено Танковського («Полісся»). Юніорські склади — 1:0.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 30 очок (15 матчів);

2. «Дніпро-1» — 30 (14);

3. «Полісся» — 30 (15);

4. «Шахтар» — 25 (13);

5. «Рух» — 24 (15);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Колос» — 20 (14);

8. «Чорноморець» — 19 (13);

9. «Ворскла» — 19 (15);

10. ЛНЗ — 17 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (14);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Верес» — 11 (14);

15. «Зоря» — 10 (12);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У рамках 15-го туру УПЛ 27 листопада ще зіграють «Дніпро-1» та «Чорноморець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася суперників у стикових матчах за путівку на Євро-2024.

Фото ФК «Динамо»

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