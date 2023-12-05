Двоє працівників газової служби стали жертвами зсуву ґрунту в Харкові (фото, відео)
На Харківщині, яка напередодні увечорі зазнала атаки дронами-камікадзе, сталася НП — в обласному центрі під час аварійних робіт загинули двоє працівників газової служби.
Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, на підземному газопроводі на вул. Шевченка у Харкові стався зсув ґрунту.
Під шаром землі опинились двоє чоловіків 1981 та 1975 років народження. На місце надзвичайної події відразу було направлено 6 одиниць рятувальної техніки та 32 осіб особового складу ДСНС.
Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але їх знайшли вже без ознак життя.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічного випадку.
Нагадаємо, що влітку через зсув грунту в Грузії загинула громадянка України. Це сталося у селищі Шові.
Фото ДСНС431