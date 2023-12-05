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Події

Двоє працівників газової служби стали жертвами зсуву ґрунту в Харкові (фото, відео)

9:07 5 грудня 2023
Рятувальники

На Харківщині, яка напередодні увечорі зазнала атаки дронами-камікадзе, сталася НП — в обласному центрі під час аварійних робіт загинули двоє працівників газової служби.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, на підземному газопроводі на вул. Шевченка у Харкові стався зсув ґрунту.

Фото ДСНС

Під шаром землі опинились двоє чоловіків 1981 та 1975 років народження. На місце надзвичайної події відразу було направлено 6 одиниць рятувальної техніки та 32 осіб особового складу ДСНС.

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Фото ДСНС

Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але їх знайшли вже без ознак життя.

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Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, що влітку через зсув грунту в Грузії загинула громадянка України. Це сталося у селищі Шові.

Фото ДСНС

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