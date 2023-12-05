Нічна атака «Шахедів»: збито 10 із 17 дронів-камікадзе

Під час чергової атаки з повітря у ніч проти вівторка, 5 грудня, ворог запускав ударні БпЛА «Shahed-136/131» з двох напрямків — Курська область та Приморсько-Ахтарськ (рф).

РЕКЛАМА

А цивільні об`єкти Донеччини та Херсонщини, як повідомляють у командуванні Повітряними Силами ЗСУ, зазнали атаки зенітними керованими ракетам С-300.

Вночі повітряна тривога лунала й у західних регіонах України, зокрема, на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Львівщині.

Зафіксовано запуски 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шести зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України. З них 2 — на Миколаївщині, по 1 — на Херсонщині і Вінниччині.

РЕКЛАМА

Про атаку дронами-камікадзе повідомляв й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов — під ударом знаходилися Ізюмський та Чугуївський райони, де зафіксовані влучання по об"єктах цивільної інфраструктури.

Фото зі сторінки О.Синєгубова

РЕКЛАМА

«Близько 21:17 окупанти завдали ударів безпілотниками „Шахед“ по смт Борова Ізюмського району.

Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає. О 21:30 у м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації», — зазначив він.

Фото зі сторінки О.Синєгубова

РЕКЛАМА

За даними Генштабу ЗСУ, загалом протягом доби, що минула, ворог завдав 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Зокрема, у Херсоні під удар ворога потрапив дитсадок у Шуменському мікрорайоні міста.

На фронті протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку ЗСУ й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах та 7 по артилерійських засобах противника.

Втрати ворога за добу перевищили тисячу військових. Також оборонці України знищили 26 артсистем ворога, 15 бойових броньованих машин та сім танків.

Нагадаємо, що днями у виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій розповідається, чому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелося змінювати тактику контрнаступу Сил оборони України, незважаючи на рекомендації американців.

А начальник Генерального штабу — головнокомандувач ЗСУ у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко вважає, що сьогодні нагальним питанням є перехід до стратегічно активної оборони.

Фото з мережі

59

Читайте нас у Facebook та Instagram