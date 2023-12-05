Центр Херсона під обстрілом із самого ранку: вже відомо про як мінімум двох загиблих (фото, відео)

У Херсоні, де напередодні під удар ворога попав дитсадок у Шуменському мікрорайоні міста, з самого ранку вівторка, 5 грудня, під обстрілами перебував центральний район.

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«Окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців. 59-річний чоловік — травмований. Каретою „швидкої“ його шпиталізували для надання меддопомоги», — повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

А начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що було влучання в один із медзакладів: «Внаслідок влучання ворожого снаряду у медзаклад легкі поранення отримали двоє лікарів. Необхідну медичну допомогу їм надали на місці».

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Нагадаємо, що під час нещодавнього обстрілу Херсона був пошкоджений житловий будинок — одна людина загинула і одна отримала поранення.

Фото — скріншот

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