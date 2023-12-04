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Події

Російські нелюди вдарили по дитсадку в Херсоні: одну людину поранено

13:04 4 грудня 2023
руйнування

В понеділок, 4 грудня, російські загарбники знов обстріляли Херсон. Під удар ворога попав дитсадок у Шуменському мікрорайоні міста.

Про це розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

«Російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється», — зазначив він.

Крім того, за словами голови ОВА, внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна.

Своєю чергою, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що пораненій жінці 57 років.

«Вона перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану ушпиталили», — зазначив він.

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Як відомо, російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Наприклад, 19 листопада, в результаті обстрілу Херсона постраждали четверо дорослих та одна дитина. А 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер. До того ж російські війська часто обирають цілями для атак лікарні та дитячі садки.

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Як повідомляли «ФАКТИ», наприкінці листопада російські окупанти вдарили по школі у Херсоні. Внаслідок атаки будівля була пошкоджена.

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