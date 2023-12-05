Литва продовжує термін дозволу на перебування в країні десятків тисяч біженців з України

В Литві, де з 2022 року українським біженцям надавали на рік тимчасовий дозвіл на проживання, у черговий раз продовжують дію такого дозвілу — до березня 2025 року.

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Як повідомляє видання lrt.lt, наступного тижня влада оголосить про старт процедури заповнення онлайн-заявок на зміну цих дозволів та запису на прийом до Департаменту міграції.

За словами керівниці Департаменту Евеліни Гудзінскайте, з 24 лютого 2022 року Литва видала 46 тисяч цифрових дозволів на проживання на підставі тимчасового захисту. В країні щодня реєструють від 20 до 50 біженців з України.

Наразі у Литві проживає понад 85 тисяч українців, які становлять найбільшу громаду іноземних громадян у країні. За словами чиновниці, більшість із них пов'язують своє майбутнє саме з Україною.

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Раніше юристка Вікторія Виноградова розповіла про нюанси оренди житла в Литві та дала поради щодо того, як не потрапити у пастку до шахраїв.

Фото зі сторінки Мінреінтеграції

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