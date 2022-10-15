«Перевірте, чи правильно вказаний розмір орендної плати»: юристка про важливі нюанси квартирного питання для українців у Литві

Однією з актуальних проблем для українських біженців у Литві після пошуків там житла — як укласти правильно договір оренди, щоб не потрапити у пастку шахраїв та не виникало в майбутньому суперечок і непорозуміння. А натомість — можна було отримати компенсацію частини орендної плати та інші види фінансової допомоги. Як це зробити, розповіла юристка Вікторія Виноградова:

«Бувають випадки, коли орендодавець, щоб убезпечити себе, може запропонувати укласти договір позики або інші форми договору, які ніякого стосунку до орендних відносин не мають, як наслідок — орендар втрачає права, передбачені чинним законодавством для орендних відносин.

Укладаємо договір лише з власником або його законним представником. Непоодинокі ситуації, коли орендар веде переговори та укладає договір з брокером або представником власника. Дуже важливо в цій ситуації бути впевненим, що на момент укладення договору ви укладаєте договір саме з власником або законним представником. Ви маєте побачити оригінал нотаріальної довіреності на представництво інтересів орендодавця (з чинним терміном, правильними повноваженнями, у тому числі на укладення договору та отримання коштів). І не забудьте залишити копію, а краще нотаріальну копію, або оригінал договору оренди, зареєстрований у законному порядку, який також необхідно ретельно перевірити щодо можливості перездачі в суборенду.

Непоодинокі випадки, коли від імені власника виступають родичі або друзі — це не вірно і може призвести до негативних наслідків".

За словами юристки, найпростіший та найефективніший спосіб — взяти витяг з реєстру нерухомого майна та перевірити, кому належить житло, в яких розмірах, а також чи є даний об'єкт власністю однієї чи кількох осіб.

«Отримані результати також вимагають ретельного аналізу щодо відповідності умов, особистості та інших моментів, зазначених у договорі, — наголошує Вікторія Виноградова. - Вивчаємо зміст договору дуже уважно! Вам можуть запропонувати договір двома мовами: англійська та литовська, дуже рідко з перекладом російською. Важливо, щоб договір мав редакцію литовською мовою (інакше доведеться перекладати для подання до державних органів) номер об'єкта та повну його адресу, площу. Обговоріть можливість задекларувати адресу як місце проживання всіх жильців. Уточніть, чи немає інших осіб або договорів, зареєстрованих за цією адресою.

Зверніть увагу на термін договору — щоб отримати компенсацію, він повинен становити не менше одного року. Якщо побажаєте отримати компенсацію на заселення, не забудьте вказати всіх осіб, які планують мешкати в об'єкті.

Депозит — важливе питання, яке ретельно потрібно обговорити. Як правило, він складається з 1 чи 2-місячної орендної плати. Повертається після розірвання договору за умови збереження об'єкта та можливості повернути ці кошти.

Орендна плата — перевірте, чи правильно вказаний розмір, а також обговоріть, чи включає ця сума всі податки та збори, терміни сплати, порядок оплати (готівковий або безготівковий розрахунок). Обов'язково при готівковому розрахунку візьміть розписку про отримані кошти.

Комунальні послуги — попросіть квитанції за минулі літні та зимові періоди.

Важливо підписати кожну сторінку договору обом сторонам. Також ви маєте право на отримання компенсації при заселенні".

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