Катар допоміг повернути в Україну ще шістьох викрадених росіянами дітей: що про них відомо

Україна продовжує повертати дітей, викрадених російськими окупантами. Ще шість українських дітей повернуться з росії на батьківщину за посередництвом Катару, повідомляє BBC News з посиланням на Washington Post.

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Росія завдяки посередництву Катару погодилася повернути в Україну ще шістьох українських дітей і дати їм можливість возз'єднатися зі своїми сім'ями, повідомляє американська газета з посиланням на катарського міністра з міжнародного співробітництва Лолву Аль-Хатер. Про передачу дітей із посиланням на джерело пише також агентство Reuters.

Група із шести дітей має залишити Москву у вівторок і прибути в Україну через Білорусь, пише Washington Post.

Серед них 11-річний хлопчик, мати якого служила в армії та потрапила до російського полону, розповів виданню чиновник на умовах анонімності. Батько дитини помер близько 10 років тому, тепер вона житиме з тіткою по материнській лінії. Досі він жив у родичів в окупованій росією Донеччині, пояснив співрозмовник видання.

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Ще одна дитина 13 років жила у своєї бабусі в селі в росії. Як випливає з публікації, завдяки посередництву Катару він та його мати возз'єдналися в окупованому росією Сімферополі. Потім пара вирушила до Москви і після цього повернеться до України.

Про інших дітей видання повідомляє наступне: 15-річний підліток, який жив зі своєю бабусею в окупації в Запорізькій області, вирушив до Москви з опікуном і возз'єднається зі своєю матір'ю в Києві. 8-річний хлопчик, який жив зі своєю бабусею в окупованій Луганській області, з'єднався зі своєю матір'ю після того, як Катар допоміг організувати її поїздку до Луганська. Катарські дипломати супроводжували матір та сина до Москви, тепер вони повернуться в Україну через Білорусь.

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Двоє інших дітей, які проживали з батьком та дорослою сестрою в росії, повернуться в Україну разом із сестрою, щоб возз'єднатися з матір'ю.

Переговори щодо передачі дітей тривали з квітня 2023 року, пише Reuters.

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Як писали «ФАКТИ», Катар уже допомагав поверненню українських дітей з росії, зокрема брав участь у поверненні Богдана Єрмохіна з окупованого Маріуполя.

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