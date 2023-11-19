В Україну вдалося повернути насильно вивезеного до росії Богдана Єрмохіна, який просив допомоги у Зеленського (фото, відео)

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що депортований з Маріуполя до рф юнак Богдан Єрмохін повернувся в Україну. Про це він написав у Telegram.

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«19 листопада, у свій день народження, Богдан повернувся до України. Саме наша команда офісу Омбудсмана напрацьовувала шлях повернення хлопця спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA», — написав він.

Омбудсман додав, що повернення відбулося у взаємодії з Державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами перемовин з російською стороною.

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«Окремо хочу подякувати за логістичну підтримку нашого Офісу БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновниці Маріам Ламберт. Висловлюю подяку й адміністрації ДПСУ за сприяння у роботі. Також щодо возз’єднання хлопця із сестрою мав комунікацію з уповноваженою з прав людини в рф. Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!» — написав Лубінець.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Єрмохіна росія вивезла з окупованого Маріуполя до московської області.

За даними ЗМІ, після вивезення до росії, попри наявність законного опікуна — сестри Валерії — у липні його передали під опіку в росію в сім'ю ветерана чеченської війни. З липня 2022-го Єрмохін кілька разів безуспішно намагався повернутися в Україну, а у рф йому вже видали російський паспорт.

В листопаді 2023 року Богдан Єрмохін отримав постанову про явку у військкомат московської області 19 грудня 2023 року. Ермохін записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з просьбою допомогти йому повернутися в Україну. Батьки хлопця померли, коли йому було 8 років. Опікуном хлопця була його рідна сестра.

Як писали «ФАКТИ», Білорусь брала безпосередню участь у викраденні тисяч українських дітей. За даними експертів Єльського університету понад 2400 дітей з України віком від 6 до 17 років були доставлені до 13 закладів по всій Білорусі після вторгнення росії в Україну. Дані включають період з лютого 2022 до кінця жовтня 2023 року.

Нещодавно стало відомо, що Катар домовився з росією про повернення трьох українських дітей, яких насильно було вивезено до рф.

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