Могли вбити «свої»: з'явилася несподівана версія загибелі віцепрезидента Федерації шахів України Артема Сачука

В Україні, яка бореться з російською агресією, днями стало відомо про смерть Артема Сачука, який обіймав посаду віцепрезидента Федерації шахів України. Знайомі Сачука шокували своїми версіями того, що сталося.

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Близькі та рідні попрощалися з воїном 1 грудня у Свято-Михайлівському соборі Житомира. А вже через кілька днів після похорону інтернетом почали ходити чутки про те, що віцепрезидент Федерації шахів загинув не від ворожої кулі.

У своєму Facebook-акаунті Ігор Коваленко, український шахіст, який служить у ЗСУ, розповів, що Артему Сачуку погрожували фізичною розправою через те, що він заважає продовжувати корупційні схеми у частині. На думку Коваленка, Сачука вбили або довели до самогубства «свої».

«З'явилася інформація (треба перевірити) в інтернеті, що нібито він застрелився. За тією ж інформацією він залишив записку „Претензій ні до кого не маю“.

1. Ще влітку в приватних розмовах він мені перекидав, що його хочуть підставити й посадити, тому що він заважає продовженню корупційних схем у тій частині. Я особисто проходив підготовку на Яворівському полігоні, і скажу, що побаченого мною достатньо, щоб зрозуміти масштаби крадіжок.

2. У серпні він неодноразово говорив, що йому погрожували фізичною розправою, якщо не вдасться підставити.

3. За кілька місяців до трагедії я особисто йому радив, що якщо ситуація буде ставати більш загрозливою, нехай іде в СЗЧ; він потрібен своїй сім'ї, а країна без нього продовжить існування. На жаль, він мене не послухав…

4. Уже в жовтні він писав, що все дуже погано. Як розумію справу так зшили, що „свідок став головним підозрюваним“. Бачив таке і в нас у бригаді.

5. На сьогодні можу сказати, що в мене дві версії:

— його довели до самогубства, (можливо погрожували дружині та дітям)

— йому „допомогли“

ПРОШУ ВСІХ ДРУЗІВ Артема Сачука, які мають вагу в цій країні, спровокувати розслідування!

Як розумію, у будь-якому разі гадюче кодло, в якому загинув Артем, треба ґрунтовно прошерстити — багато хлопців занапастили ці „патріоти“, які ганьблять ЗСУ», — йдеться у повідомленні Коваленка.

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Також на своєму YouTube-каналі відомий активіст Олександр Овсій, який перебуває у навчальному центрі ЗСУ, розповів, що нещодавно їм повідомили про самогубство одного з офіцерів, який вкоротив собі віку за допомогою вогнепальної зброї. Однак його здивувало те, що черговий не чув жодних звуків пострілу.

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«Я вже 10 днів в навчальному центрі. Десь днів п’ять тому нас вишикувати та розповіли, що під час чергування застрелився один з офіцерів. Він залишив записку, що в нього немає ні до кого претензій. Як виявилось, застрелилась не проста людина, а начальник складів РАО. Сьогодні спілкувався з майором, він розповів, що в офіцера був конфлікт з начальником штабу, тому що ракета розбила казарму, а там КЗЗ. Також майор сказав, що цей офіцер був віцепрезидентом Федерації шахів України. А я пам’ятаю недавно зробив репост, що він загинув на фронті. Я йому показую, а він каже: „так, це, Артем Сачук, він застрелився“. Тобто публічно він загинув на фронті, хоча до фронту тут 1000 км», — сказав Олександр Овсій.

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Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялось, що на війні з росіянами загинув 38-річний віцепрезидент Федерації шахів України, лейтенант Артем Сачук. У квітні 2023-го президент України за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагородив Артема Сачука медаллю «За військову службу Україні».

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