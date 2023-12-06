Небесні сили проллють світло на таємниці долі: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на День Миколая

В першу середу місяця, 6 грудня, віряни в Україні відзначають День святого Миколая.

Чого чекати у свято українцям та жителям інших країн, розповіла учасникам своєї фан-групи в одній з соціальних мереж відома астрологиня Анжела Перл.

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Але перед тим, як перейти до гороскопа, варто нагадати, що 6 грудня — це ще й День Збройних сил України. Про те, як вітають українці захисників, «ФАКТИ» обов'язково будуть розповідати протягом дня.

Щодо порад небесних світил

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Переломні моменти у житті — для Овнів, Тельців та Близнюків.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Для Овнів зірки побудували сприятливу конфігурацію, що надає їм енергію та рішучість. Цей день ідеально підходить для взяття під контроль складних завдань, що потребують нестандартних рішень. Ваш розум пронизаний конструктивними ідеями, і це підтримає вас у вирішенні найважчих питань. Збагатіть свій досвід, поринаючи у навчальні матеріали, і нехай цей день стане точкою перелому у ваших справах.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Для Тельців 6 грудня — день потенційних змін та нових інтересів. Цей період здатний принести у ваше життя щось нове та захоплююче. Кохання може постукати у ваші двері, а нові друзі або просто цікаві знайомства додадуть свіжість у ваше коло спілкування. Відкрийте для себе незвідані грані життя і дайте цим змінам розквітнути у вашому серці.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам судилося пережити плідний день, наповнений активною діяльністю та значними подіями. Ваші зусилля не пройдуть даремно, і результативність буде вашим супутником. Сьогодні ваші ділові зв'язки відіграватимуть ключову роль, можливо, укладання важливих угод та встановлення нових партнерських відносин. Ваші ідеї, підкріплені силою цього дня, можуть легко обернутися успішними реалізаціями в майбутньому.

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Переосмислення та розвиток — для Раків, Левів та Дів

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків сьогодні зірки вибудовують особливо сприятливі поєднання, які обіцяють зміни та нові можливості. Сміливі зміни в житті, які підтримують близькі, стануть ключовим моментом. Можливо, хтось із оточення виділиться перед начальством, створюючи перспективи для майбутнього зростання. Це час для активного розвитку, накопичення інформації та довгострокового планування, залишивши колег у захопленні.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для Львова надається сприятливий період у роботі та торгівлі, де вдалі угоди стануть яскравим доказом стабільності. Підприємці можуть очікувати на прибуткові перспективи, а перші успіхи нової стратегії супроводжуватимуться добробутом. У сімейних відносинах важливо приділяти увагу близьким, наголошуючи на гармонії в особистому житті.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Перша половина дня стане для Дів активним періодом, наповненим новими знаннями та корисною інформацією. Гнучкість розуму допоможе вирішити складні ситуації, а блискуча ідея, яка спала на думку, може стати основою для майбутнього успіху. Доля подарує Дівам сприятливі шанси та можливості, важливо вміти їх вловити та використати для влаштування гармонійного життя.

Нові горизонти та успіх — для Терезів, Скорпіонів та Стрільців

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів настає спокійний, але плідний день, що приносить позитивні емоції. Зустрічі з близькими стануть приємним сюрпризом, а результати праці можуть перевершити очікування. Порада: приділяйте увагу своєму здоров'ю та уникайте шкідливих звичок для підтримання гармонії.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам обіцяється спокійний, але значний день. Час можна використовувати для покращення професійних навичок, адже в майбутньому вони стануть у нагоді. Можливе відкриття нових перспектив та золотої жили, що змінюють життя. Намагайтеся використати свій вільний час із користю.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці зможуть вдало провести ділові переговори та угоди. Нюх та вміння знаходити підхід до людей будуть ключовими якостями. День сприятливий для розширення горизонтів та налагодження нових партнерств. Можливі нові рішення та удача в азартних іграх.

Нові цілі, розуміння та підтримка — для Козорогів, Водоліїв та Риб

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козорогів день стане часом відкриття справжніх планів перед близькими. Підтримка оточення допоможе реалізації задуманого. На роботі передбачаються стабільні умови, що сприяє успішному втіленню планів. Роздуми про зміну чогось у житті можуть стати важливим кроком.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям сьогодні пощастить, особливо у фінансових питаннях. Має бути нові цілі та орієнтири, до яких варто прагнути. Зустрічайте подарунки долі та готуйтеся до змін у житті. Ухвалення важливих рішень буде дуже актуальним.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам доведеться докласти зусиль, щоб подолати початкові труднощі, але сприятливий результат вартий очікування. Залишайтеся на чеку, щоб не прогаяти важливих моментів. Приємні події наприкінці дня подарують вам нові емоції та задоволення.

Також нагадаємо, що саме до дня Миколая заведено встановлювати ялинки.

Але іноді на заваді цьому стають домашні улюбленці.

Також потішить українців сьогодні і погода. В середу, 6 грудня, в Україні буде переважно без опадів, лише на Житомирщині та Вінничині невеликий сніг, на Одещині невеликий дощ. А на дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця, повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, східний, 5−10 м/с. Температура від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 2−7° тепла.

На Київщині 6 грудня — хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-східний, температура від 3° морозу до 2° тепла. В Києві 0−2° морозу.

Також сьогодні на очікується суттєвих магнітних бур, повідомляють фахівці сайту Метеопрог.



Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,58.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,58 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Тому в цілому день сприятиме святкуванню, а також дозволить прикласти максимум зусиль для того, щоб визначитися з пріоритетами на найближчі роки життя та почати шлях до справжнього багатства.

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