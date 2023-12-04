«Скорочений варіант»: в Києві почали встановлювати головну ялинку країни

Незважаючи на заборону масових святкувань і феєрверків в Києві в понеділок, 4 грудня, почали встановлення святкової ялинки на Софійській площі.

РЕКЛАМА

Про це повідомляє «Суспільне».

«Це скорочений варіант. Ми завжди ставили ялинку 31 метр плюс верхівка, цього разу в нас — 12 метрів. Ми зараз говоримо про збереження традицій. Тому символічно ставимо ялинку з наших запасів. В нас вже достатньо є, і гірлянд, і іграшок. Тому ми не витрачаємо кошти»,— розповів голова компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Підготовчі роботи із встановлення ялинки

РЕКЛАМА

Монтаж має закінчитися за день

За словами організатора новорічних свят, сьогодні ялинку і фотозони монтуватимуть, завтра прикрашатимуть ілюмінацією та іграшками. А в середу, 6 грудня, о 17 годині міський голова Віталій Кличко розповість про тематику і кому присвячується новорічне дерево.

РЕКЛАМА

Добруцький також поінформував, що на фотозонах розмістять 21 маленьку ялиночку, прикрашену тематичними іграшками. Біля них будуть встановлені QR-коди. Кожен охочий може зробити донат для Збройних сил України і зняти із цих ялинок маленьку іграшку собі на згадку.

На фотозонах розмістять 21 маленьку ялиночку

РЕКЛАМА

Оскільки цього року відзначають Різдво за Новоюліанським календарем, тож ялинку планують встановити до 6 грудня (Дня Святого Миколая). Вона простоїть до 10 січня 2024 року.

Нагадаємо, що, як і минулого року, місто не витрачатиме грошей на ялинку та її встановлення. Як і минулого року, її встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

74

Читайте нас у Facebook та Instagram