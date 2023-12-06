Арсенал зброї та майже 6 млн доларів готівкою: у Дніпрі затримано злочинне угруповання

В Дніпрі затримали злочинну групу, яка підозрюється у торгівлі зброєю та боєприпасами, а також відмиванні грошей.

Спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби, повідомили в Нацполіції.

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Поліцейські Дніпропетровщини отримали оперативну інформацію про причетність групи осіб до торгівлі зброєю та незаконних фінансових операцій, легалізації та відмиванні доходів у великих розмірах.

1 грудня в одному з гаражних кооперативів міста поліцейські управління КОРД заблоковували автомобіль «Toyota Highlander» та затримали фігурантів, причетних до вказаних злочинів.

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Спільниками виявились троє жителів Дніпра: організатор та двоє виконавців.

У ході обшуків за місцями мешкання, в гаражах та в автомобілях «бізнесменів» слідчі вилучили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин: 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази.

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Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу.

Усі учасники організованого злочинного угруповання затримані, їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Раніше на Київщині затримали злочинну групу, яка викрала обладнання з філії підприємства критичної інфраструктури.

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