Червона площа буде залита кров’ю: грузинська провидиця розповіла про падіння путіна і кінець війни

Всупереч перевазі у людях та зброї, росія ніколи не зможе завоювати Україну. Водночас на саму рф чекає удар від провідних країн світу й загибель держави.

РЕКЛАМА

Такий прогноз дала грузинська провидиця Лелі Какулія, нагадує «Апостроф».

Провидиця передбачала напад рф на Україну ще у 90-х роках ХХ століття.

На її переконання, через дії росії, український народ лише об'єднається та повстане проти неї. А у майбутньому українська влада підпише усі необхідні домовленості, а країна стане членом Європейского Союзу.

РЕКЛАМА

За словами провидиці, Україна стане могутньою та великою державою без росіян. Вона також передбачила, що рф втратить Кавказ. За словами Лелі Какулії, російський диктатор володимир путін буде вбитий.

«Після битви мусульман в Москві все буде зруйновано. Ми побачимо час, коли вся Червона площа буде залита кров'ю», — зазначила провидиця.

РЕКЛАМА

За її словами, Україна виграє війну з росією, збереже свої території і поверне Крим.

«Україну я бачу як окрему, незалежну державу, в якої росія лише сусід», — резюмувала провидиця.

РЕКЛАМА

Українці впевнені, що переможуть ворога. Що зараз потрібно для перемоги над росією, в недавньому інтерв'ю розповів колишній очільник українського Генштабу Віктор Муженко.

563

Читайте нас у Facebook та Instagram