Ексглава українського Генштабу розповів, що потрібно для перемоги над росією

Український генерал Віктор Муженко окреслив п'ять змін, які він хотів би здійснити на полі бою, щоб підвищити шанси України на перемогу над росією у війні, що триває. Військовий, який раніше обіймав посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України, сказав в інтерв'ю BBC News, що, на його думку, контрнаступ Києва, який розпочався на початку червня, розчарував багатьох, хоча деякі успіхи були досягнуті, а українські підрозділи здійснили диво.

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«Високі очікування щодо довгоочікуваного поштовху України з повернення територій, захоплених росією протягом війни, були сформовані потужною інформаційною підтримкою, але, на жаль, не стали реальністю для України», — сказав Муженко й додав, що треба переформатувати фронт, перейшовши до «стратегічно активної оборони» і створивши потужний, добре підготовлений, енергійний і організований резерв.

«Нам потрібно створити потужний резерв, не тільки кількісний, а й якісний. А якісний резерв — це наявність військових організацій: бригада, корпус і так далі. Підготовлених, оснащених, злагоджених, з високим моральним духом і здатних вирішувати завдання», — вважає колишній командувач.

За нинішньої структури просто неможливо реагувати на ті ризики, які виникають, а без цього вже створені всі умови для того, щоб командири програвали, вважає він.

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«Це складний процес. Він пов'язаний з ризиком, але на цей ризик треба йти. Перехід до стратегічно активної оборони є нагальним питанням сьогодні, яке передбачатиме завдання контратак. Я маю на увазі створення відповідних оперативних угруповань і відповідних бойових наказів, оформлення, створення відповідної системи управління і так далі».

Віктор Муженко піддав сумніву припущення військового керівництва України про те, що сили Києва можуть досягти анексованого Криму протягом чотирьох місяців після початку контрнаступу.

«Де керівництво цієї стратегічної операції, яке повинно було пропустити ці розрахунки через себе, щоб зрозуміти, наскільки вони реальні чи нереальні, враховуючи всі ті умови, — запитав він. — Чи дійсно українська сторона була здатна адекватно оцінити противника і його можливості?»

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Муженко також сказав, що Україна могла б краще вибрати час для деяких наступальних операцій, зазначивши, що, хоча він вважає, що спроба України повернути собі частково окуповану Херсонську область була успішною, виникають питання щодо своєчасності цієї операції та її перспектив.

«Чи є у нас перспектива розширити цей плацдарм до таких розмірів, щоб можна було організувати логістику, постачання і переміщення важкої техніки і озброєння, — запитав Муженко. — А потім — логістику, тобто забезпечення матеріальними засобами тих військ, які будуть розташовані на цьому плацдармі. На мій погляд, таку операцію треба було проводити трохи раніше».

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На думку генерала, у нас є певна віра в якусь диво-зброю, яка має вирішити всі проблеми одразу. Такого не буде.

«На початку війни або перед широкомасштабною агресією ми всі молилися на „Джавеліни“, — сказав він. — Так, дійсно, в перший період війни вони відіграли значну роль у затримці російських військ. Але зараз ми про них мало що чуємо. Те ж саме стосується і літаків F-16. Вони, безумовно, зможуть покращити ситуацію в певні моменти. І вони, напевно, були б потрібні нам не тільки зараз, а, як то кажуть, ще вчора. Але наскільки ми готові? В якій кількості?».

Україна має підвищити мотивацію своїх військовослужбовців, вважає Муженко, пропонуючи надати призовникам певні гарантії.

«Можливо, якісь соціальні гарантії, можливо, своєчасність відповідних виплат, які вже передбачені законодавством. В тому числі й за загибель військовослужбовців. Наскільки вчасно це все оформлюється?«

Відповідаючи на запитання, чи має Україна достатньо людей, щоб перемогти росію, Віктор Муженко сказав, що Київ повинен зосередитися на побудові глибоко ешелонованої оборони, обладнаної планом фортифікаційних споруд, відповідними рубежами, позиціями і так далі.

«Чому не вистачає людей? Питання в тому, як ми будемо реалізовувати всі наші плани. Якщо ми знову підемо в лобові атаки, то я думаю, що будуть проблеми», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» публікували розмову з генералом Віктором Муженком: «Як тільки закінчиться війна й історики отримають доступ до певних документальних джерел, багато легенд просто будуть зруйновані».

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