«Ніхто в Європі більше не буде в безпеці»: західні експерти про допомогу Україні

У тривалій війні на виснаження проти росії Україна залежить від західних постачань зброї. Але Захід вагається. Для Німеччини також було б фатальним, якби путін виграв війну. Бої тривають запеклі, втрати з обох сторін високі, та все ж на лінії фронту у війні в Україні мало що відбувається. Саме тому військові оглядачі на Заході вважають, що конфлікт зайшов у глухий кут, і закликають до переговорів з росією. Але це лише фіктивні дебати, пише німецький журналіст Вон Патрік Дікманн у колонці для видання t-online.de.

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«Тому що лідер кремля володимир путін не хоче вести переговори. Він вважає, що росія має більше ресурсів, більше потенційних солдатів і в разі сумніву — більше рішучості, ніж західні прихильники України. Результат: путін тягне час, чекаючи ослаблення Заходу, яке може відбутися найпізніше під час президентських виборів у США наступного року».

Ситуація наразі серйозніша, ніж здається багатьом спостерігачам на Заході, саме тому експерти у Німеччині б'ють на сполох.

«Коли ви говорите про тривалу війну, виробничі потужності промисловості набувають дедалі більшого значення, — заявив політолог і військовий експерт Ніко Ланге в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk. — путін виділив великий бюджет і зорієнтував промисловість на тривалу війну. Питання зараз стоїть так: «Чи в змозі ми підтримати Україну промисловим виробництвом таким чином, щоб забезпечити їй перевагу?»

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Такі країни, як Німеччина, також часто вагалися щодо надання військової підтримки Україні. Незрозуміло, які цілі насправді має німецький уряд перед обличчям російської агресії. Одне можна сказати напевно: стратегії «Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», яку часто формулюють федеральний канцлер Олаф Шольц або міністр закордонних справ Анналена Бербок, буде недостатньо для того, щоб сформулювати довгостроковий план. А це саме те, що потрібно.

Перемога путіна стала б катастрофою не лише для України. Вона повністю розхитала б архітектуру європейської безпеки — з наслідками для Німеччини також. Україна також бореться за незалежність Заходу. Це не територіальний конфлікт, додає журналіст.

Але тим, хто все ще заплющує на це очі, достатньо прислухатися до промов володимира путіна. 6 жовтня російський президент виголосив довгу промову на 20-му засіданні дискусійного клубу «Валдай» у Сочі, в якій він окреслив свій світ. «Наша мета, по суті, полягає в тому, щоб побудувати новий світ, — сказав він. — Це не територіальний конфлікт і не спроба встановити регіональний геополітичний баланс. Йдеться про набагато ширше й фундаментальніше питання, а саме — про принципи, що лежать в основі нового міжнародного порядку». Коротко кажучи, це означає, що путін хоче більшого, ніж Україна, та бачить себе у стані війни із Заходом.

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Промова чітко дає зрозуміти, що путін спалив усі мости із Заходом, і що він бачить росію у проксі-війні проти Заходу за новий багатополярний світовий порядок. В очах путіна Європейський союз, США та Німеччина вже є сторонами, що воюють, хоча й не в прямому військовому конфлікті.

Лідер кремля використовує цей наратив передусім для пояснення невдач російської армії в Україні з точки зору внутрішньої політики.

Україна, пише журналіст, безумовно, постраждає від наслідків російської війни. Це залежить від того, як визначити російську перемогу. росія може закріпити свої нинішні територіальні здобутки, завоювати нові частини України або повністю відрізати сусідню країну від Чорного моря. Все це цілком можливо, особливо якщо підтримка України з боку Заходу зменшиться, але навіть тоді багато хто з українців, ймовірно, продовжуватимуть воювати. Але це ще не все.

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«Є країни, подібні до України, які знаходяться по сусідству з росією та не є членами НАТО — такі як Молдова чи Грузія, які опиняться під загрозою, — сказав Ніко Ланге в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk. - Але путін також буде використовувати кожну можливість, щоб перевірити згуртованість всередині НАТО. Звичайно, такі держави, як Молдова чи Грузія, знаходяться під особливою загрозою з боку російського імперіалізму, тому що вони не є членами НАТО. Саме тому експерти не вважають, що після України боротьба путіна проти Заходу вичерпала себе. Навпаки».

Політологи Ніко Ланге й Карло Масала у спільному есе на ZeitOnline від 19 листопада підкреслюють: йдеться про набагато більше, ніж територіальна цілісність і суверенітет України:

«Ніхто в Європі більше не буде в безпеці. Гуманітарні, економічні та військові витрати злетять до небес, набагато перевищуючи нинішній недосягнутий мінімум у два відсотки оборонних витрат проти валового внутрішнього продукту. „Реорганізація світу“, як нещодавно висловився путін, продовжилась би з усією своєю потужністю й силою».

Західні демократії неминуче постануть перед рішенням, яку ціну вони готові заплатити за те, щоб такі цінності, як демократія, права людини й свобода слова, були визнані в усьому світі. Тому що все це втратить значення, якщо світогляд путіна або навіть президента Китаю Сі Цзіньпіна візьме гору, що, зрештою, також є проблемою в Україні.

Раніше відомі військові аналітики дали прогноз щодо закінчення війни в Україні, зазначивши, що для цього потрібно.

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