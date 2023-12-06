Акциз на автогаз має бути збільшений втричі: що відомо

Верховна Рада, яка ось-ось оновить законодавство про механізми мобілізації, має намір також протягом кількох місяців вирішити питання підвищення акцизу на автогаз. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Ubr.

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За його словами, раніше рішення не приймали через «вето» лобістів, що діяли на ринку LPG.

Втім, якщо застосовувати логіку, то при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160−170 євро.

«Це європейська практика», — пояснив Гетманцев.

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Відзначимо, що за даними профільних моніторингових джерел, в листопаді середня вартість автогазу в роздрібі в Україні зросла на 30%. При цьому на АЗС скраплений газ подекуди зни кав, а там, де ще залишився, ціни сягали майже 40 гривень за літр.

Причиною став страйк польських перевізників, заявив «ФАКТАМ» засновник однієї з мереж АЗС Дорел Пентелейчук.

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