«Через страйк польських перевізників ціни на газ для авто зросли, а в деяких мережах газ зник взагалі»: експерт про ситуацію на ринку пального

Про вплив воєнних дій на вартість пального в Україні, а також про повернення довоєнного ПДВ на ціни на пальне, підвищення акцизу на автогаз та реакцію бізнесу «ФАКТАМ» розповів експерт, засновник однієї з мереж АЗС Дорел Пентелейчук.

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— Яка зараз ситуація на ринку пального в Україні? Яка тенденція загалом?

- Наразі ціни на пальне в Україні повністю залежать від світових цін на нафту та курсу гривні. Після повернення довоєнних податків на пальне були побоювання, щодо зростання цін на бензин до 60 гривень за літр та дизельного пального до 57 гривень. Як ми могли бачити, на деяких АЗС вартість на паливо дійсно досягла такої відмітки у листопаді, а подекуди й перевищила її. Проте станом на сьогодні загальну ситуацію вдалося дещо стабілізувати. За даними Мінфіну середня ціна станом на 18.11.2023 на А-95 навіть трохи знизилась з 55,30 до 55,14 грн за літр палива, на дизель — з 55,58 грн до 55,43 грн за літр.

Дорел Пентелейчук

Ситуація в майбутньому сильно залежатиме від дій окупантів, зокрема від їхніх спроб спровокувати черговий блекаут. Згідно з тогорічним досвідом, коли по всій країні сталися перебої з електропостачанням і населення та промисловість змушені були використовувати генератори, вартість пального зросла на 10%. Забезпечення стабільності та надійності постачання пального є ключовим завданням в умовах можливих загроз для електроенергетичної системи. Тому власники та оператори АЗС інтенсивно вивчають ситуацію, приділяючи увагу як факторам світового ринку, так і внутрішнім подіям в країні, щоб адекватно реагувати на будь-які зміни в цінах та попиті.

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— Як війна вплинула на ринок пального в країні станом на тепер?

- Після масштабного вторгнення і знищення декількох нафтобаз ціни на пальне стрімко зросли. Уряд вирішив тоді виключити акцизи та ПДВ з вартості пального, що дозволило утримати ціни на рівні сорока п’яти гривень за літр. Проте в серпні 2023 року ці рішення були скасовані й ціни пішли вгору. Сьогодні українська нафтова інфраструктура працює в умовах постійної загрози з боку росії. Раніше наша країна мала внутрішню переробку нафти завдяки двом нині розбомбленим нафтопереробним заводам. Тепер ми залежимо від прямих постачань пального. Агресивні дії, спрямовані на Дунайські порти та загальне руйнування інфраструктури, залишають наземний транспорт єдиною надійною ланкою в системі постачання пального. Це призвело до великих коливань цін. Попри ці виклики, ми успішно пристосувалися до умов та забезпечуємо стабільний потік пального в країну.

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— Чи відчувається дефіцит? З яких країн експортуємо пальне? Із яким видом пального ситуація важча?

— Нині ситуація з пальним в Україні є контрольованою і дефіциту не передбачається. Після припинення прямого імпорту з росії та білорусі нашій країні вдалося розширити джерела постачання та отримувати пальне від десятків країн. У третьому кварталі 2023 року основними експортерами пального в Україну стали Греція (73 млн доларів), Литва (64 млн доларів), Індія (49 млн доларів), Польща (49 млн доларів) та Туреччина (35 млн доларів). Спільно ці країни забезпечують майже половину споживання нафтопродуктів в Україні, водночас частка жодної з них не перевищує 14%. Також нафтопродукти почали надходити від нових постачальників, зокрема, частка Сполучених Штатів становить 4,5%. Найбільше пального надходить з Польщі та Румунії.

За останні місяці такий альтернативний вид пального, як скраплений газ, став об'єктом значної уваги й обговорень, оскільки він вартує приблизно вдвічі менше, ніж бензин або навіть дешевше. Однак, на жаль, його вартість постійно зростає, і на окремих АЗС вже наближається до 35 гривень за літр. Вереснева ціна скрапленого газу становила приблизно 26 гривень, що свідчить про швидке зростання вартості протягом короткого періоду. Основні труднощі у ситуації з газом виникають через логістичні проблеми, зокрема, страйки перевізників на польському кордоні. Більшість скрапленого газу до України транспортується вантажівками і через це з'являється дефіцит цього виду пального в країні.

— Цінники на пальне наразі повзуть верх. Чого очікувати до грудня та кінця 2023 року? І чому?

- Після повернення довоєнного оподаткування та зростання акцизів на нафтопродукти ринок трохи оговтався та стабілізувався. Тому про стрімке подальше підвищення цін на пальне зараз вже не йдеться, скоріш навпаки, за відсутності нових криз можемо очікувати на їхнє зниження. Тепер все залежатиме лише від світових цін на нафту, курсу гривні та геополітичних умов. Військові події та загрози, пов'язані з російською агресією, можуть продовжити створювати невизначеність та труднощі у відновленні інфраструктури, що впливає на надійність постачання пального. Можливість провокацій та блекаутів може призвести до збільшення попиту на пальне, що посилить тиск на ціни.

— Один з основних факторів здорожчання пального в Україні — повернення довоєнного ПДВ. Як на це відреагував бізнес?

- Повне повернення податків містить в собі зростання ПДВ на нафтопродукти з 7% до 20%, акцизу на бензин — до 213 євро за тисячу літрів, на дизпальне — до 139,5 євро за тисячу літрів. Акциз на автомобільний газ залишився на рівні 52 євро.

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Протягом першого місяця ринок пального залишався відносно стабільним завдяки добре сформованим запасам, які гравці накопичили у травні та червні, перевищивши навіть очікування. Однак, як відомо, запаси мають тенденцію закінчуватися, і далі пішло стрімке зростання цін. Загалом, якщо порівнювати ціни до та після повернення податків, різниця становить: для А-95 — 8 гривень, дизелю — майже 10 гривень. Наразі ситуація стабілізувалась і, якщо не буде жодних нових криз, ціна може піти на зниження.

- Автогаз на сьогодні залишається найдоступнішим за ціною видом автомобільного палива. Про необхідність підвищення акцизу на автогаз заговорив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат-«слуга» Данило Гетманцев. Така заява викликала шквал критики. На вашу думку, чи доцільно це і чи законно? Якщо це станеться, то яку ціну на газ можна очікувати?

- На мою думку, настала пора для уніфікації «паливного» податку в Україні. Має бути справедливо, щоб акциз на кожен літр моторного палива — бензину, газу, дизелю — був однаковим. Для мене справедливість в цьому питанні — головне. Чому водій автомобіля на бензині має платити у чотири рази більше акцизу (213 євро), ніж той, хто користується газом (52 євро)? Наразі законодавцями планується підвищити акциз, але зробити його на 20% нижчим за акциз на бензин, оскільки він має меншу енергетичну цінність і вищий розхід.

Очікується, що підвищення акцизу призведе до зростання ціни на газ приблизно на 4,5 гривні за літр. У звичайних обставинах це підвищення підняло б ціну на газ з 26,5 до 31 гривень за літр. Однак через страйк польських перевізників ситуація стала нестандартною, і ціни зросли навіть до 34−35 гривень за літр, а в деяких мережах газ зник взагалі.

З урахуванням цього підвищення, при ціні бензину на рівні 55 гривень за літр, можна очікувати, що вартість газу буде складати 56% від ціни бензину.

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