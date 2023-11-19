У 30-кілометровому заторі люди стоять 10 днів: на кордоні з Польщею створили Штаб допомоги українським водіям

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, які залишаються заблокованими на польському кордоні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За словами міністра, штаб має забезпечити українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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«Українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. Вбік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, вбік Рави Руської — понад 10 км, убік Краківця — понад 16 кілометрів», — написав Кубраков.

Він пояснив, що за кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби і перебуває на постійному звʼязку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120 0483.

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Зазначається, що 19 листопада на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме така потреба.

Працюватиме Штаб, поки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена.

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Як писали «ФАКТИ», на українському кордоні з Польщею на трьох пропускних пунктах у чергах стоять уже майже 3000 фур. Причиною такого масового скупчення вантажівок є акція протесту польських перевізників. Вона розпочалася 6 листопада.

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