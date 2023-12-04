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Суспільство та люди

Мобілізація по-новому: стало відомо, яке саме зміни готують в Раді

17:15 4 грудня 2023
Аеророзвідник

В зв'язку з необхідністю зробити процес мобілізації більше гнучким і привести його у відповідність до непростих реалій, які існують на фронті, в Україні наразі готують зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону «Єдині новини» в понеділок, 4 грудня.

Цимбалюк зазначив, що депутати радяться з найвищим військовим керівництвом, і наголосив, що для ротації на фронті потрібно підготувати нових бійців.

За словами нардепа, до парламентської робочої групи входять представники всіх фракцій і груп, а найближчим часом розглядатиметься низка законопроєктів.

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Готуються наступні нововведення:

  • встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону (зокрема нормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК або лікування після поранення, а що має забезпечити держава через військово-лікарські комісії, щоб зменшити бюрократію);
  • встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців;
  • встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи;
  • встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт.

Законопроєкт також передбачає врегулювання права на відстрочення від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.

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Крім того, у Раді також хочуть надати право на демобілізацію бійців строкової служби.

Нагадаємо, у грудні планують мобілізувати п'ять груп чоловіків призовного віку.

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Фото Генштабу ЗСУ

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