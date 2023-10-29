Мурат Налчаджіоглу натякнув, що він щасливий, і відповів, чи збирається миритися з Лорак

Живучи в Україні, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, став відомим широкому загалу завдяки одруженню на зрадниці Ані Лорак. Нині він продовжує подорожувати по своїй рідній країні разом з донькою Софією.

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В соціальній мережі він натякнув, що зараз добре почувається, і навіть щасливий від того, як склалися обставини.

Зокрема, Налчаджиоглу опублікував ролик, який підписав: «Життя — це подорож, і дуже коротка, щоб бути нещасним».

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В той же час у сторіз Мурат продовжує намагатись відповідати на запитання підписників. А оскільки раніше він просив фолловерів краще задавати йому питання про стан здоров'я, аніж про особисте життя, то і відповідає таким же чином.

Так, коли один з юзерів припустив, що у Налчаджиоглу донька — красуня — то, можливо, після розставання з Лілією йому варто помиритися з Ані Лорак?

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Відповідь Мурата була дуже різкою: «Моя думка, вибачте, але вам негайно потрібна допомога лікаря. Зателефонуйте 911. Або ви вважаєте себе віщуном, або намагаєтесь прожити життя трьох осіб. Я називаю таких людей вірусом дивану і компа», — відповів бізнесмен на припущення юзера.

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Крім того, бізнесмен продовжує розважатися з донькою, знімаючи відео для Інстаграм та Тік-Ток.

Крім того, Мурат непомітно рекламує продукцію своєї фірми — адже коли він тільки почав застрічатися з Лілією, то вони випускали цілі рекламні серіали. І, вочевидь, це добре допомогало у просуванні продукції.

Як відомо, у червні цього року бізнесмен одружився вдруге, зі стилісткою Лілією. Проте декілька тижнів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що подружжя розлучається. На це вказала поведінка пари у соцмережах. Вони видалили спільні фото і прибрали статус, що вони у стосунках. Офіційно ані Мурат, ані Лілія розлучення не коментують.

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