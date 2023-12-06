Ксенія Мішина підігріла чутки про роман з відомим телеведучим

Українська акторка та блогерка Ксенія Мішина, яка поставила на місце своїх хейтерів, підігріла чутки про романтичні стосунки з теле та радіоведучим Славою Дьоміним.

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Зірка показала в інстаграмі, як вони разом із синами від попередніх стосунків Платоном та Владиславом провели час, відвідали Витачів та шукали там печеру, багато жартували та сміялися. Виглядали, як щаслива пара.

А після Ксенія опублікувала сторіз, в якій показала величезний букет червоних троянд у неї в квартирі. Проте, хто подарував їй розкішний букет, не зізналася. Лише зазначила, що гарно закінчувати дати зі 101 трояндою.

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Тож прихильники артистки тепер розмірковують, чи це міг міг бути букет від Слави, чи може Ксенія приховує таємного залицяльника.

До речі, Слава Дьомін наразі офіційно не розлучений, хоча вони з дружиною заявили про розрив стосунків. Під час інтерв'ю зі Соломією Вітвіцькою Дьомін обмовився, що знову закоханий.

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Ксенія Мішина після болісного розриву з Олександром Еллертом не афішує особисте життя. Влітку акторку помітили в компанії фіналіста «Холостячки» Максима Тарапати.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

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