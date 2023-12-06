Диктатору далеко до зірок: путін не зміг повторити досягнення Зеленського і стати «Людиною року»

Новоспечена мільярдерка, співачка Тейлор Свіфт стала «Людиною року» за версією журнала Time.

Про це йдеться у публікації видання.

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Зазначається, видання називає Тейлор Свіфт «надзвичайною оповідачкою», яка у своїх піснях ділиться власними історіями, зокрема — трагічного кохання. Водночас її досягнення називають «такими величезними, що перераховувати їх здається майже недоречним».

«Як попзірка, вона перебуває в одній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як автора пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнес-леді вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів», — пише видання.

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Нагадаємо, 2022 року Людиною року за версією Time став президент України Володимир Зеленський та «дух України».

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За версією журналу, американська поп-виконавиця обійшла решту претендентів на звання людини 2023 року, серед яких:

російський диктатор Володимир Путін,

китайський президент Сі Цзіньпін,

король Великої Британії Чарльз III,

генеральний директор OpenAI Сем Альтман,

прокурори екс-президента США Дональда Трампа,

лялька Барбі з однойменного фільму та інших.

Як вказується на сторінках Time, досягнення Свіфт як артистки — у культурному, критичному та комерційному плані — настільки численні, що «перелічувати їх видається майже недоречним».

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Зазначимо, що артистка доволі часто з'являється у різних списках впливових людей. В результаті успіхів і доходів Свіфт журнал Time помістив її до свого списку 100 найвпливовіших людей у 2010 та 2015 роках. Крім того, у 2011−2015 роках вона перебувала у топ-3 списку журналу Forbes Топових жінок із доходів у музиці.

У 2015 році Свіфт стала наймолодшою жінкою, яку помістили до списку журналу Forbes 100 найвпливовіших жінок, де Свіфт зайняла 64 місце. що також дозволило їй потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

На додачу Merriam-Webster оголосив словом 2023 року слово «автентичний», натхненне Тейлор Свіфт.

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