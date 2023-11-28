Слово «автентичний» завдяки Тейлор Свіфт стало словом року

Merriam-Webster оголосив словом 2023 року слово «автентичний», натхненне популярною співачкою Тейлор Свіфт.

Онлайн-словник відзначив значний сплеск запитів на визначення цього слова, пов'язуючи його з дискусіями про штучний інтелект, культуру знаменитостей, ідентичність та соціальні медіа.

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«Автентичний» цінується за його різноманітні значення, такі як «не фальшивий і не імітаційний» і «вірний власній особистості, духу чи характеру».

Згідно з Merriam-Webster, цей термін тісно пов'язаний з поняттями справжності та актуальності, що робить його дуже бажаною якістю. Він часто зустрічається у вираженні ідентичності, особливо в таких сферах, як кухня.

Цього року відомі особистості, зокрема співаки Лейні Вілсон, Сем Сміт, Тейлор Свіфт, потрапили в заголовки газет, наголошуючи на пошуках свого «автентичного голосу» чи «автентичного «я».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Тейлор Свіфт перемогла в дев’яти номінаціях премії MTV, обігнавши Мадонну і Бейонсе.

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