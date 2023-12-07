Попри блокаду кордону: експерти прогнозують значне зниження цін на бензин та автогаз в Україні

Цього місяця, незважаючи на транспортну блокаду на кордоні з Польщею, де застрягли українські фури, вартість бензину та дизеля може знизитися ще на 2 гривні, а вартість газу впаде нижче 30 грн за літр.

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Як пише «Фокус», таке припущення зробив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, ситуація з цінами на пальне складається непогано — вартість нафти у листопаді впала з $ 95 до $ 80−82 за барель. І зараз помітно, що щотижня ціна на бензин та дизель зменшується.

«Великі мережі заправок вже сьогодні на гривню знизили ціну на бензин та дизель. На грудень у нас є великий потенціал, що паливо подешевшало ще на пару гривень», — зазначив він і додав, що найбільший потенціал зниження вартості може мати скраплений газ. За останній місяць він подорожчав на 30% через блокаду на кордонах, але ринок вже знайшов способи оминати цю проблему завдяки іншим логістичним шляхам.

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Сергій Куюн припускає, що очікується зниження ціни на газ нижче 30 грн за літр — такою вона і мала бути, якби не блокада. Втім, якщо кордони найближчим часом розблокують, то до значного зниження вартості це не призведе — просто падіння вартості відбудеться швидше.

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Гравці ринку поки що не поспішають прогнозувати вартість палива в 2024 році. Адже 2023 року ціни за барель «стрибали»: з $ 60 до $ 80 і навіть до $ 95, а потім повернулася до позначки $ 80 за барель. Ситуація на ринку також може змінитися через рішення країн ОПЕК.

Що ж до залежності країн ЄС від російської нафти, то, за словами експерта, вже рік діє ембарго на такі постачання, величезні обсяги російської нафти були заміщені на інші джерела постачання і жодного дефіциту чи значного підвищення цін не відбулося.

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«Незважаючи на успіхи ЄС у відмові від нафти з росії, у агресора є ще багато лазівок, через які ця нафта просочується до Європи. Тому зараз варто зосередитися саме на перекритті цих лазівок для окупанта», — додав Сергій Куюн.

Нагадаємо, що у Верховній Раді хочуть збільшити ціни на автогаз.

Фото Pixabay

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