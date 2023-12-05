Блокада перевізниками українського кордону: ЄС визначився, на чиєму він боці

Польскі перевізники, які на початку листопада розпочали блокаду пропускних пунктів на кордоні та затримували український вантажний транспорт, серед іншого вимогали повернення нашим перевізникам дозволів на діяльність та посилення правил для іноземних перевізників.

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Це, власно, було питання не до України, а для Євросоюзу. Вимоги щодо скасування транспортного безвізу для України підтримують не лише Польща, але й Словаччина та Угорщина. Втім, як пише LIGA, на зустрічі транспортної ради Єврокомісії це не отримало підтримки.

Так, словацький міністр Йозеф Раз після зустрічі розповів, що Польща запропонувала переглянути угоду з Україною та повернути дозвільну систему, яка обмежувала доступ українських вантажівок в ЄС до літа 2022 року. Втім, за його словами, «були держави, які висловилися проти, наголосивши на тому, що солідарність з Україною має бути сильною та однозначною».

Більш того, представникам Польщі, Словаччині та Угорщині нагадали, що вони перебували в аналогічному становищі після приєднання до Євросоюзу.

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«Як зазначила Європейська комісія, у часи, коли Словаччина приєднувалася до Євросоюзу, німецькі перевізники та старі країни-члени так само відповідали словацьким перевізникам», — сказав міністр та додав, що у березні наступного року відбудеться обговорення продовження «транспортного безвізу» після 30 червня 2024 року.

«Зараз є висновок Єврокомісії, і з цим важко буде щось зробити», — додав він.

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Нагадаємо, що напередодні увечори словацьки перевізники припинили блокування українських фур на пункті пропуску «Вишне-Немецке — Ужгород.

Ілюстративне фото зі сторінки ДПСУ

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