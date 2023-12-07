СБУ спіймала зрадника, який допоміг російській армії втекти із Херсона (фото)

Під час звільнення Херсонщини минулої осені 44-річний мешканець обласного центру допомогав окупантам втекти від ЗСУ.

Служба безпеки України викрила пособника рф, який співпрацював із рашистами під час окупації правобережної частини Херсона. Аби допомогти окупантам, він «зливав» дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби.

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Фото СБУ

«Задокументовано факт прямого зламу рашистами гаража із моторними човнами та їхнє викрадення. За даними слідства, „конфісковані“ плавзасоби вони позначали літерою „Z“ та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області. Втікаючи від українських захисників, рашисти не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя», — йдеться у повідомленні.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України викрила на Донеччині ще одного інформатора фсб рф, який «зливав» агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області.

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Фото СБУ

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