Бійню в США влаштував професор: троє людей убито

У США, де цієї осені перед Хеллоуїном прокотилася хвиля нападів з використанням вогнепальної зброї та жертвами, напередодні в кампусі Невадського університети загинули троє людей, ще один був поранений.

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Як повідомляє CNN, стрілець — 67-річний професор, пов'язаний з коледжами в Джорджії та Північній Кароліні. Наразі не відомо, чи викладав він у навчальному закладі, де влаштував бійню.

Стрілець був убитий під час перестрілки з поліцейськими.

Крім чотирьох людей, в яких стріляли, ще четверо було доставлено до лікарень через симптоми панічних атак. Двом співробітникам правоохоронних органів було надано медичну допомогу — вони отримали легкі травми під час пошуку жертв.

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Зазначається, що цей випадок став вже 80-м у навчальних закладах цього року. Загалом у США зафіксували 631 масовий розстріл.

Нагадаємо, що 25 жовтня 40-річний інструктор з вогнепальної зброї Роберт Кард влаштував бійню в боулінгу та ресторані, вбивши два десятки людей і поранивши близько шістдесяти.

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Фото Pixabay

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