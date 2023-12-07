36.88 / 37.41 39.85 / 40.60
Київ: -7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Бійню в США влаштував професор: троє людей убито

13:55 7 грудня 2023
Чоловік із пістолетом

У США, де цієї осені перед Хеллоуїном прокотилася хвиля нападів з використанням вогнепальної зброї та жертвами, напередодні в кампусі Невадського університети загинули троє людей, ще один був поранений.

Як повідомляє CNN, стрілець — 67-річний професор, пов'язаний з коледжами в Джорджії та Північній Кароліні. Наразі не відомо, чи викладав він у навчальному закладі, де влаштував бійню.

Стрілець був убитий під час перестрілки з поліцейськими.

Крім чотирьох людей, в яких стріляли, ще четверо було доставлено до лікарень через симптоми панічних атак. Двом співробітникам правоохоронних органів було надано медичну допомогу — вони отримали легкі травми під час пошуку жертв.

РЕКЛАМА

Зазначається, що цей випадок став вже 80-м у навчальних закладах цього року. Загалом у США зафіксували 631 масовий розстріл.

Нагадаємо, що 25 жовтня 40-річний інструктор з вогнепальної зброї Роберт Кард влаштував бійню в боулінгу та ресторані, вбивши два десятки людей і поранивши близько шістдесяти.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

250

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Варіант сервірування

Салат «Чорна перлина» з чорносливом від Людмили Борщ: не просто страва, а справжнє чаклунство

Мороз

Готуйтеся приймати подарунки: наприкінці грудня сюрприз чекає на три знаки зодіаку

новорічний салат

Дуже смачний і красивий новорічний салат: гості будуть у захваті

Литвинова

Торт «Прекрасна Марія» від Тетяни Литвинової: смаколик для святкування нашої Перемоги у війні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту