Понад 20 убитих та 60 поранених: у США інструктор зі зброї влаштував бійню у боулінгу та ресторані

Напередодні у США чоловік влаштував чергову бійню — увечері 25 жовтня в американському штаті Мен у місті Льюїстон він відкрив вогонь по людях.

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Чоловік спочатку розстрілював випадкових жертв поряд з боулінгом Sparetime Recreation, потім — біля та всередині ресторану Schemengees. Загалом, за офіційними даними, вбито 22 особи. Ще не менше 60 дістали поранення. Але це не остаточні дані.

Стрілець наразі знаходиться на волі. Він переміщається білим автомобілем. Особу підозрюваного встановлено. Це 40-річний Роберт Кард — інструктор з вогнепальної зброї, який проходив підготовку в американській армії у місті Сако, штат Мен.

Телекомпанія CNN повідомляє, що влітку 2023 року Кард знаходився у психіатричній клініці і погрожував влаштувати стрілянину на військовій базі. Поки не ясно, як йому вдалося дістати вогнепальну зброю. Офіційно купити її після лікування у психіатричній клініці він не міг.

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Поліція попереджає, що злочинець озброєний та вкрай небезпечний. Жителів Льюїстона і Портленда, що знаходиться приблизно у 60 км, просять залишатися вдома до затримання або ліквідації «активного стрільця».

«У Льюїстоні діє активний стрілець. Ми просимо мешканців сховатися в укриттях. Будь ласка, залишайтеся всередині своїх будинків і замкніть двері», — йдеться у заяві поліції, яка поширила фото підозрюваного.

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Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден поінформований про те, що сталося.

Льюїстон — друге за чисельністю населення місто штату Мен, в якому, за даними перепису населення США, проживає понад 38 тисяч осіб. Більшість смертей від вогнепальної зброї у штаті пов'язані з самогубствами, а не з убивствами.

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Нагадаємо, що цього року напередодні Дня незалежності у США чоловік у бронежилеті відкрив вогонь на південному заході Філадельфії. Він пройшовся кількома кварталами і встиг застрелити чотирьох людей і важко поранити двох дітей, перш ніж поліція затримала його.

Фото — скріншот

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