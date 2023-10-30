Стрільця, який влаштував бійню в боулінгу і ресторані в США, знайдено мертвим

Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли, що в США білий расист влаштував бійню в торговому центрі, вбиваючи афроамериканців. І ось нова трагедія. Напередодні Хелловіна Сполученими Штатами прокотилася хвиля масових нападів із використанням вогнепальної зброї. У Чикаго на вечірці з нагоди Хелловіна хтось влаштував стрілянину. У результаті загинуло двоє людей. Ще 15 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Вік постраждалих — від 26 до 53 років. Поки що нікого не заарештовано. Мотиви злочину також невідомі.

РЕКЛАМА

У Тампі, штат Флорида, під час святкування Хелловіна почалася перестрілка між двома групами, які щось не поділили. Сумний підсумок — дві людини вбито, 18 госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

А почалася ця хвиля насильства, як уже повідомляли «ФАКТИ», у штаті Мен, де в місті Льюїстон 40-річний Роберт Кард влаштував бійню в боулінг-клубі та ресторані. За уточненими даними, колишній військовослужбовець та інструктор з вогнепальної зброї вбив 18 людей і поранив кілька десятків. Серед постраждалих є діти — у клубі проходив місцевий чемпіонат із боулінгу серед неповнолітніх.

Карду вдалося втекти з місця злочину. Його розшукували майже три доби. Знайшли його мертвим 28 жовтня поруч із центром із переробки сміття приблизно за 12 км від Льюїстона. Наразі причина смерті стрілка не називається. Місцеві ЗМІ стверджують, що Кард наклав на себе руки. У будинку, який пов'язаний із Робертом, було знайдено записку. Кард адресував її своєму синові. У ній йдеться про його намір накласти на себе руки. Наразі поліція вивчає інформацію, яка міститься в мобільному телефоні стрілка. Його знайшли поруч із запискою.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що співробітник банку, який застрелив п'ятьох колег, транслював напад у прямому ефірі в Instagram.

РЕКЛАМА

114

Читайте нас у Facebook та Instagram