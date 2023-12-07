36.88 / 37.41 39.85 / 40.60
Київ: -7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Проблема — у хлопчику: нові подробиці розстрілу у брянській школі

14:38 7 грудня 2023
Стрільба

Російський журналіст Олександр Невзоров розповів нові подробиці стрілянини в російському Брянську. За його даними, стріляла 14-річна дівчинка Аліна. Вона має сестру-близнюка.

«Рушниця взята дівчинкою із сейфу її батька-охоронця за професією та співробітником ПОП. Він навчив її користуватися зброєю. Нині він допитується. Вчора мав день народження. Загинуло 4 людей та четверо поранено та госпіталізовано. Серед загиблих сама Аліна-вона застрелилася», — написав він у Telegram.

За інформацією Невзорова, опитують і сестру Аліни — Дашу. Вони разом вийшли з дому і пішли до школи, але в момент стрілянини сестра вже була в класі. У речах Аліни знайшли пляшку з розчинником, сірники, запальнички. Очевидно, Аліна окрім розстрілу однокласників планувала підпал школи. При дівчинці були два ножі, один вона сховала в шкарпетці.

«А у зошитку дівчинка написала, що їй дуже потрібно зустрітися з якимсь другом. Аліна мало спілкувалася з однокласниками, але сиділа у соцмережах. Мотив розстрілу-імовірно — Аліна йшла вбивати однокласницю. У дівчинки був із нею конфлікт через хлопчика — їхнього 14-річного однокласника — його поранено та госпіталізовано», — повідомив журналіст.

РЕКЛАМА

Також стало відомо про стрілянину в кампусі Невадського університету у Лас-Вегасі у США. Правоохоронці Лас-Вегаса повідомили, що підозрюваний у стрільбі в кампусі університету помер, проте не уточнили, що саме призвело до його смерті. За кілька днів до інциденту в Невадському університеті таке сталося в кампусі американського Північно-Західного університету в Чикаго. Тоді поліцейські, які прибули на місце події, зуміли затримати стріляючих. За інформацією американських ЗМІ, з початку 2023 року зафіксовано не менше 38 випадків масової стрілянини з жертвами — це рекордний показник з 2006 року, пише newsweekly.by.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше в Казані жертвою 19-річного стрільця стали дев'ять осіб: сім учнів восьмого класу, вчитель та ще одна жінка.

РЕКЛАМА

133

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Варіант сервірування

Салат «Чорна перлина» з чорносливом від Людмили Борщ: не просто страва, а справжнє чаклунство

Мороз

Готуйтеся приймати подарунки: наприкінці грудня сюрприз чекає на три знаки зодіаку

новорічний салат

Дуже смачний і красивий новорічний салат: гості будуть у захваті

Литвинова

Торт «Прекрасна Марія» від Тетяни Литвинової: смаколик для святкування нашої Перемоги у війні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту