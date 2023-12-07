Російський журналіст Олександр Невзоров розповів нові подробиці стрілянини в російському Брянську. За його даними, стріляла 14-річна дівчинка Аліна. Вона має сестру-близнюка.

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«Рушниця взята дівчинкою із сейфу її батька-охоронця за професією та співробітником ПОП. Він навчив її користуватися зброєю. Нині він допитується. Вчора мав день народження. Загинуло 4 людей та четверо поранено та госпіталізовано. Серед загиблих сама Аліна-вона застрелилася», — написав він у Telegram.

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За інформацією Невзорова, опитують і сестру Аліни — Дашу. Вони разом вийшли з дому і пішли до школи, але в момент стрілянини сестра вже була в класі. У речах Аліни знайшли пляшку з розчинником, сірники, запальнички. Очевидно, Аліна окрім розстрілу однокласників планувала підпал школи. При дівчинці були два ножі, один вона сховала в шкарпетці.

«А у зошитку дівчинка написала, що їй дуже потрібно зустрітися з якимсь другом. Аліна мало спілкувалася з однокласниками, але сиділа у соцмережах. Мотив розстрілу-імовірно — Аліна йшла вбивати однокласницю. У дівчинки був із нею конфлікт через хлопчика — їхнього 14-річного однокласника — його поранено та госпіталізовано», — повідомив журналіст.

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Також стало відомо про стрілянину в кампусі Невадського університету у Лас-Вегасі у США. Правоохоронці Лас-Вегаса повідомили, що підозрюваний у стрільбі в кампусі університету помер, проте не уточнили, що саме призвело до його смерті. За кілька днів до інциденту в Невадському університеті таке сталося в кампусі американського Північно-Західного університету в Чикаго. Тоді поліцейські, які прибули на місце події, зуміли затримати стріляючих. За інформацією американських ЗМІ, з початку 2023 року зафіксовано не менше 38 випадків масової стрілянини з жертвами — це рекордний показник з 2006 року, пише newsweekly.by.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в Казані жертвою 19-річного стрільця стали дев'ять осіб: сім учнів восьмого класу, вчитель та ще одна жінка.

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