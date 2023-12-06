Анна Трінчер зізналась, як після розлучення розділять з чоловіком майно

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка розійшлася з Олександром Волошиним після року подружнього життя, розповіла, як вони розділять майно.

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Вона зізналася, що все обговорили заздалегідь, ще до весілля. Щоб у майбутньому не виникло непорозумінь та скандалів, вони підписали шлюбний контракт. Відповідно документу, після розлучення кожен з подружжя отримує ті активи та майно, які оформлені на нього офіційно. Тобто, кожен залишається при своєму.

«Тобто під час підписання договору про розлучення ми просто ставимо галочку, що ми не маємо жодних майнових претензій одне до одного. Наприклад, Саша подарував мені машину і ця машина на мені. Тобто вона залишається мені. Його машини на ньому, тобто вони його. Спільне майно ми ще не нажили», — розповіла Трінчер в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Анна каже, що не врахувала в контракті лише один момент. На її думку, варто було б ділити усе зароблене, навіть, якщо жінка певний час не працювала.

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«Контракт можна складати, як ти хочеш. Я казала Саші, що я не хочу так багато працювати і я б хотіла, щоб більшу частину мого життя ти утримував. Тобто я буду заробляти, в мене завжди буде свій капітал, але я не хочу, наприклад, робити багато реклами, або я хочу відмовлятися від концертів, коли у мене нема настрою. Або поїхати, умовно, на Балі і не думати ні про що. Так от в цей же момент я ж не дозаробляю свої гроші, а за шлюбним контрактом ми, наприклад, розлучаємося і в мене немає нічого, бо я в цей час «сьорфила на Балі», — вважає Анна

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що колишнє подружжя Андрій Джеджула та Юлія Леус після розлучення зі скандалами та судами продовжують з’ясовувати стосунки та ділити опіку над спільною донькою.

Андрій гнівно відреагував на інтерв'ю Юлії, в якому вона обурилася рішенням суду про розподіл батьківського часу з донькою та заявила, що не збирається повертатись в Україну найближчим часом.

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Фото: instagram.com/annatrincher_official

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