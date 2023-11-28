Бути разом неможливо: Трінчер і Волошин у сльозах заявили про розлучення
Співачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин, які ще недавно відмітали чутки про розлучення, здивували прихильників відвертим зізнанням. Вони публічно заявили, що вирішили розірвати шлюб. Спочатку Анна зробила допис в інстаграмі.
«Так, друзі, наша історія закінчена. Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні — не важливо. Ми розлучаємося», — написала Трінчер.
Потім опублікувала відео, в якому разом з Олександром розкрили подробиці та назвали причини, через які більше не можуть бути разом. Вони у сльзах розповіли, що намагалися вберегти шлюб, відвідували психолога, проте це не допомогло.
«Ми не приховували, що у нас був складний кризовий період у стосунках. Ми ходили на сімейну психотерапію. Кожен зі своєї сторони старався налагодити щось в цих стосунках. Я плачу, бо мені боляче. Розлучення — це маленька смерть», — сказала Анна.
Волошин вважає себе винним у розлученні. Каже, що негаразди виникли через його депресію. Саме він і запропонував Анні розійтися.
«Інколи, навіть попри кохання, бути щасливими одне одним неможливо. Коли Саша прийняв це рішення і озвучив його мені, я довго думала, як про це сказати… Я була дуже ображена на тебе, мене кинули. Але я зрозуміла, що все, що відбувається зі мною в житті, це моя власна проєкція. Тому це перше, за що я хочу тобі подякувати дуже сильно. І якби навіть я знала, якими будуть останні пів року наших стосунків і як це все закінчиться, я б все одно пережила це ще раз. Бо ти для мене став учителем», — плачучи сказала Трінчер.
Нагадаємо, Анна Трінчер і Олександр Волошин одружилися у вересні минулого року. Згодом у них виникли перші проблеми у стосунках. Після трохи більше року сімейного життя пара вирішила розлучитися.
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