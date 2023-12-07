IT Kids: Favbet Foundation та Code Club Україна об'єднали зусилля заради якісної tech-освіти дітей

Благодійний фонд Favbet Foundation разом із Всеукраїнською освітньою ініціативою Code Club Україна розширює можливості програми IT-Kids та запускає ще один навчальний курс для юних українців — вивчення Scratch.

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Курс Favbet Foundation та Code Club Україна буде доступний для дітей 8−11 років. Навчання проводитимуть ментори — ІТ-фахівці з досвідом. В основі курсу вивчення візуальної мови програмування Scratch. Навчання на курсі буде безкоштовним.

«Крок за кроком ми створюємо можливості для українських дітей, щоб вони навіть під час війни могли здобути кращу ІТ-освіту в майбутньому. Ми вдячні партнерам, які поділяють наші амбітні цілі та допомагають дедалі більшій кількості української молоді опановувати перспективні професії», — каже куратор Favbet Foundation Євген Бондар.

Scratch — візуальна мова програмування, створена спеціально для навчання дітей, допомагає засвоїти базові концепції у tech-сфері. Можливості Scratch дозволяють дітям створювати свої анімовані історії, інтерактивні презентації та ігри.

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«Вдруге ми з командою благодійного фонду об'єднуємо зусилля задля відновлення якісної tech-освіти для українських дітей. Минулого навчального року ми у партнерстві розробили та з великим успіхом провели курс з Python. Цього разу за допомогою Favbet Foundation ми зможемо зацікавити ще більше дітей — запустити більше груп. А це означає, що сотні юних українців отримають базові знання та навички найактуальнішого сьогодні IT-напряму», — кажуть у Code Club Україна.

Незабаром Favbet Foundation оголосить набір на безкоштовне навчання. Щоб підключитися до проєкту, слідкуйте за анонсами благодійного фонду у соцмережах.

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