«Ми працюємо над цим»: Дмитро Монатік заінтригував новиною про поповнення в родині

Популярний артист Дмитро Монатік, який присвятив чуттєву пісню своїй дружині Ірині, розповів про свою мрію та натякнув на можливе поповнення в родині. В ефірі «Сніданку з 1+1», куди співак прийшов з укриття після ранкового ракетного удару по Києву, він презентував свою «Книгу мрій». Як каже Монатік-письменник, це такий собі інтерактивний гід мріями для дітей до 130 років та батьків. Маленькі читачі можуть стати співавторами книги, дописувати свої історії, розмальовувати та ділитися мріями. Дмитро каже, що першими читачами були його сини Данило та Платон.

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«Даня хоче бути футболістом. Легендарним футболістом і грати за збірну України. Якщо мріяти, то по крупному. А ще в нього цікава мрія — побудувати скляний будинок. Тобто повністю на довірі до навколишнього світу», — розповів Дмитро.

Що ж до особистих мрій, то глобально, як і всі українці, він хоче, щоб якнайшвидше закінчилась війна, настав мир і була віра в майбутнє. Дмитро зізнався, що вони з дружиною мріють про донечку.

«Це було б дуже шикарно. Ми мріємо про це. Але якщо буде хлопчик, ми теж будемо раді. Ми працюємо над цим», — заінтригував Монатік.

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Нагадаємо, Дмитро та Ірина прийняли рішення разом із синами жити в Києві. Наприкінці літа дружина артиста з хлопчиками повернулися до України, Даня та Платон пішли до столичної школи.

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Фото: instagram.com/monatik_official

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