«Вайб першого знайомства, легкості та інтриги»: Монатік присвятив свїй дружині чуттєву пісню

Співак Дмитро Монатік, дружина та сини якого повернулися до Києва після довгого перебування за кордоном, вперше від початку війни випустив легку, ритмічну пісню про кохання «Про Чарівну». За словами артиста, на створення композиції його надихнула дружина Ірина. У роботі Дмитро хотів передати відчуття, які переповнювали його після першого побачення. Цю пісню він почав створювати ще у 2009 році. Тоді зʼявився перший куплет і приспів.

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«Потім я залишив її на полиці з іншими ідеями, а в цьому році згадав про неї, доки сумував за сімʼєю і дописав другий куплет і «С"-частину… Мені хотілося залишити в ній той вайб першого знайомства, легкості інтриги, очікування чогось нового, чогось довгоочікуваного і в той самий час несподіваного. Під час війни складно створювати легкі, улюблені ритмічні, світлі пісні про любов. Але ж такі чари, вони ж не розчаровують, не зникають», — написав Дмитро в інстаграмі, презентуючи кліп.

Артист каже, що ця пісня — це ода кожній нашій дівчині: мамі, дружині, бабусі. Кожній сильній, сміливій, красивій, чарівній.

«Про чарівну завжди на часі!», — додав Монатік.

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Кліп зняла українська режисерка Таню Муіньо, яка працює зі світовими зірками. Нещодавно вона зняла провокаційне відео для американської реперки Карді Бі.

Раніше Дмитро Монатік розповів, чому вони з дружиною прийняли рішення жити в Києві та, як це сприйняли їхні хлопці.

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Фото: instagram.com/monatik_official

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