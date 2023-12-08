Російське суспільство, схоже, зацікавлене в обговоренні результатів війни в Україні, незважаючи на зростаючу нехіть кремля до більш поглиблених публічних дискусій про війну. Про це пише Інститут вивчення війни.

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Незалежна російська соціологічна організація «Левада-центр» оприлюднила 5 грудня опитування, в якому детально описала питання, які росіяни хотіли б поставити президенту росії путіну під час майбутньої «Прямої лінії», що відбудеться 14 грудня. В результаті виявили, що 21 відсоток усіх запитань у відкритому опитуванні стосувався закінчення і результату війни в Україні.

Питання цієї категорії включали питання про терміни закінчення війни, закінчення мобілізації та можливість миру.

«Опитування свідчить про те, що російське суспільство продовжує задаватися питаннями про кінець і результат війни, незважаючи на спроби російського уряду заглушити антивоєнну риторику і протести проти мобілізації. Постійні запитання російської громадськості щодо термінів закінчення війни і мобілізації та перспектив миру узгоджуються з нещодавніми незалежними російськими опитуваннями, які свідчать про те, що росіяни все більше підтримують виведення російських військ з України, а також про те, що більше половини російських респондентів вважають, що росія повинна розпочати мирні переговори з Україною».

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За повідомленнями, путін зосередить свою президентську кампанію на нібито внутрішній стабільності росії та посиленні критики Заходу замість того, щоб зосередитися на війні, тому незрозуміло, чи має намір очільник кремля відповідати на питання про війну під час «Прямої лінії», яка, ймовірно, стане початком президентської кампанії путіна 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку політичного експерта Вадима Денисенко про те, чому вибори в росії важливі для України: «путін зрозумів, що йому не потрібно грати в любов народу».

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