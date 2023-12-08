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Світ

Зглянулись над вбивцею: фінський суд відмовився екстрадувати в Україну нациста, якого підозрюють у катуванні українців

12:55 8 грудня 2023
Бойовик

Верховний суд Фінляндії відмовив Україні у видачі одного із засновників неонацистського угруповання ДШРГ «Русич» Яна Петровського.

Представники Феміди країни Суомі вирішили, що в українській в'язниці можуть порушуватися його права і застосовуватися тортури, інформує фінське видання.

Більше того, вирішивши, що оскільки затримувати Петровського з метою екстрадиції немає сенсу, суд зажадав звільнити його.

Петровський, який у юності кілька років жив у Норвегії, у 2016 році був депортований до росії, оскільки вважався загрозою безпеці. Найманець воював у Сирії у складі ультраправого угруповання на боці режиму президента Башара Асада.

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В Україні його підозрюють у військових злочинах, зокрема, у вбивствах військовополонених на непідконтрольній Києву території сходу України, подібних до того, яке вже 11 квітня 2023 року публічно вчинили злочинці із ДШРГ «Русич».

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