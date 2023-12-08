Хотів стати нардепом, щоб зливати росії важливу інформацію: в Одесі затримали зрадника

В Одесі знову затримали агента фсб, який збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону.



За повідомленням СБУ, при цьому останній місяць фігурант активно займався «розкруткою» власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України, вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.

РЕКЛАМА

Автобус с рекламою

Але, за матеріалами слідства, гроші на обидва «проєкти» були виділені російською спецслужбою.

Окремо агент також запросив для себе винагороду у 5,5 тис. американських доларів щомісяця.



Задокументовано факти спроб агента виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.



Затримали фігуранта «на гарячому» — під час виконання ним дорозвідки місцевості поблизу одного з українських об’єктів.



За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні. Тоді ж отримав оперативний псевдонім «Мазепа».



Фото- і відеофіксацію «потрібних» ворогу об’єктів він здійснював на придбаний на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки, а передачу отриманих відомостей здійснював через популярний месенджер з використанням різних телефонних номерів та акаунтів у Мережі.



Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії «єдина росія» і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації.

РЕКЛАМА

Заява на вступ до партії "єдина росія"

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.



На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру і наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше в Одесі спіймали тіктокера, який «злив» у мережу роботу ППО.

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook та Instagram