Стали справжніми красенями: в Мережі показали майже дорослих синів Брітні Спірс

Коли Брітні Спірс шокує шанувальників черговою витівкою, їй дорікають, що таким чином вона все більше віддаляє від себе своїх синів.

При цьому багато хто уявляє їх маленькими хлопчиками, якими вони були в дитинстві. Адже їхній батько та екс-чоловік поп-діви Кевін Федерлайн відвіз хлопців жити на Гаваї, і мало хто їх бачив потому.

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Діти зірки в дитинстві

Але нещодавно папараці змогли підловити 18-річного Шона Престона і 17-річного Джейдена Джеймса разом із батьком на одному з гавайських пляжів під час плавання на сапах, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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З того часу, як фанам співачки довелося востаннє бачити їх, багато що змінилося: обидва помітно виросли, старший відростив довге волосся, тоді як молодший, Джейден, віддав перевагу менш помітній стрижці, ніж брат.

Джейдан з батьком на пляжі

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Старший Шон Престон відростив волосся

«Які дорослі», «Вони неймовірні», «Такі красунчики», «Схожі на Брітні і такі милі», — пишуть відгуки читачі.

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До речі, саме старшому синові Брітні її недавні одкровення у мемуарах «Жінка в мені» далися найважче. Обидва хлопчики були просто спустошені та «вбиті горем», дізнавшись, що відбувалося в житті їхньої зіркової мами, але Шону довелося особливо непросто. Інсайдери вважали, що возз'єднання Спірс з дітьми може серйозно ускладнитися через видання книги у світ.

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