«Так ніхто не отримував в цій країні»: Ірма Вітовська розкрила гонорар за роль у популярному сіткомі

Українська акторка Ірма Вітовська, яка під час війни зайняла чітку громадянську позицію та займається благодійністю, розповіла про свої заробітки. В інтерв’ю Аліні Доротюк вона зазначили, що попри все, впевнено стоїть на ногах завдяки своїй кар’єрі. І це не лише робота в кіно та в театрі. Ірма займається також викладацькою діяльністю, підготовкою акторів, продюсерством, веде майстеркласи та вебінари тощо.

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Широку популярність та перші великі гонорари акторці принесла роль в сіткомі «Леся+Рома», де вона зіграла головну героїню.

«В кіно мені пощастило, в останні три роки в мене було по три картини на рік. Вважаю, що в нашій країні це велика рідкість і велике щастя. Відповідно — гонорари. „Леся і Рома“ принесли мені багато речей, в тому числі і матеріальних. Проєкт підняв нас на страшенний щабель. Так ніхто не отримував в цій країні. Ми з Дмитром (Лаленков) зрозуміли, що ми — незамінні, і що навряд чи на другий і третій сезон будуть змінювати. Відповідно ми почали піднімати ставки після першого сезону», — сказала Ірма Вітовська.

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За її словами, тоді вони отримували понад тисячу доларів на день. Зараз таких гонорарів немає, проте актори отримують гонорари. Вітовська каже, що основну частину заробітків в час війни потрібно витрачати на допомогу військовим, волонтерство. На її думку, це має бути 80%.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що артисти зірки шоу-бізнесу справді багато допомагають військовим: самі донанатять, проводять збори та купують необхідні для фронту речі. Нещодавно Надя Дорофєєва з командою побували на Донеччині та передели військовим 35 fpv-дронів.

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