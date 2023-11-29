«Знищили купу ворожої техніки»: Надя Дорофєєва повернулась з Донецької області

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка вперше прокоментувала чутки про вагітність, виклала на своїй сторінці у соціальній мережі світлини з поїздки до Донецької області. Разом з командою Надя привезла українським захисникам 35 fpv-дронів. За словами співачки, це вже друга партія, яку вони передають на фронт.

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«Перше, що мені сказали хлопці, яким ми передали першу партію дронів ще місяць тому, що ці дрони ВЖЕ знищили купу ворожої техніки, — написала Дорофєєва. — Загалом вже передали 91 fpv дронів, на які ми з вами зібрали разом 2 МЛН грн!

Така кількість закриває потреби ВСЬОГО на тиждень, що означає, що ми повинні й надалі бути корисними та активно донатити".

Дорофєєва зізналася: побувавши на Донеччині, вона зрозуміла, що подібні емоції має відчути кожен цивільний.

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«По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій, — зізналась Надя. — По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай, чим можеш».

Співачка виклала декілька світлин, на яких вона разом з командою передає спорядження, а також зі знищеним снарядом будинком та потрощеною стелою з надписом «Донецька область». Дописувачі звернули увагу, що на Надії немає захисного спорядження — каски та бронежилета.

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«Все під контролем», — заспокоїла їх Надя.

Шанувальники співачки приєднались до її слів подяки захисникам України.

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«Потужно, — написали у коментарях. — Щосекунди дякуємо нашим захисникам та захисницям!»

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