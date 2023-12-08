Трагедія на Житомирщині: в пожежі загинули троє дітей у віці від 2 до 5 років

На Житомирщині у пожежі загинули троє неповнолітніх дітей. Пожежа сталася у селі Вербівка Коростенського району, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією рятувальників, дім був охоплений полум'ям на момент прибуття пожежників.

«Гасити пожежу надзвичайникам допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте аби повністю її ліквідувати знадобилося майже 1,5 год», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі загинули троє дітей віком від 2 до 5 років. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки.

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Попередня причина трагедії — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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Раніше під час пожежі на Вінничині теж загинули двоє маленьких дітей. На щастя, їхня 12-річна сестра змогла самостійно вибратися із задимленого помешкання, а ще трьох малолітніх дітей ще до прибуття підрозділу рятувальників врятував сусід.

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