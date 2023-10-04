Голова Європейської Ради Шарль Мішель, з яким нещодавно зустрічався президент України Володимир Зеленський, дав інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel. Він заявив, що Україна до 2030 року стане членом Євросоюзу, але за умови, що «обидві сторони виконають домашні завдання».

Для Києва, за словами Мішеля, ці завдання не є новими. Вони добре відомі. «Україна, як і інші кандидати на вступ, має реалізувати реформи, перемогти корупцію та забезпечити виконання правових передумов», — пояснив голова Євроради.

Що стосується Євросоюзу, то всім його членам «необхідно чітко розуміти, чого вони хочуть домогтися разом, у чому їхні пріоритети і на що вони хочуть витрачати гроші».

Головна проблема ЄС на сьогодні — повільне ухвалення рішень. «Ці процеси необхідно прискорити», — наголосив Мішель.

«Заможна та безпечна Україна — у наших власних інтересах. Місце України — в ЄС, і при цьому — незабаром, а не колись. Так Євросоюз зміг би показати, що він дієздатний із погляду геополітики», — вважає Шарль Мішель.

Він зазначив, що «весь світ — і, схоже, володимира путіна теж — здивувало, як швидко Євросоюз зміг узгодити жорсткі санкції щодо росії за її вторгнення в Україну». «Навряд чи хтось очікував, що ми будемо першими, хто поставить Україні зброю», — наголосив він.

Водночас «геополітичний вплив не завжди вимірюється лише у військовій могутності».

«В ООН я позиціоную ЄС як лідера у захисті заснованого на законах багатостороннього світопорядку. Якщо ми не зіграємо цю роль, інші створять інший світопорядок — без наших цінностей та правил. Якщо це станеться, ми можемо втратити все», — заявив Мішель.

Відповідаючи на запитання, що він вважає найсерйознішим провалом за час свого перебування на посаді голови Євроради, Мішель сказав: «Ми не змогли стримати росію, щоб вона не здійснила нападу на Україну. Наслідки цього жахливі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Лондоні пройшла масова демонстрація противників Brexit. Тисячі людей закликали до повернення Великої Британії до складу Євросоюзу.

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