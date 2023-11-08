Виконано понад 90% рекомендацій: Єврокомісія дала «зелене світло» переговорам про членство України в ЄС

Європейська комісія рекомендувала державам Євросоюзу почати переговори з Україною про вступ до ЄС.

Про це йдеться у звіті, опублікованому Єврокомісією про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до ЄС, пише CNN.

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Зазначається, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Це також стосується і Молдови.

За її словами, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі.

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«Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин», — заявила президентка.

Крім того, вона додала, що Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата в ЄС.

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В звіті говориться, що Україна має певний рівень підготовки у сфері реформи державного управління, але протягом звітного періоду досягнуто незначного прогресу. Цифровізація надання послуг досягла високого рівня.

Що стосується багаторівневого управління, досягнення реформи децентралізації продовжуються, а муніципалітети виступають опорою стійкості України. Загалом, після успішного завершення децентралізації, інші елементи реформи ще мають бути завершені.

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Щодо функціонування судової системи Україна має певний рівень підготовки і має продовжувати свої зусилля. Попри загарбницьку війну з боку росії, Україна досягла значного прогресу у впровадженні реформи органів судової влади з 2021 року, спрямованої на доброчесність та професіоналізм.

Щодо боротьби з корупцією було досягнуто певного прогресу. Україна активізувала реформи у цій сфері після отримання статусу кандидата в ЄС.

Також Україна має успіхи у сфері боротьби з організованою злочинністю. Було досягнуто певного прогресу.

Щодо основоположних прав, Україна в цілому дотримується міжнародних документів з прав людини та ратифікувала більшість міжнародних конвенцій щодо захисту основоположних прав.

«ЄК рекомендує Європейській Раді розпочати переговори про вступ з Україною та стежитиме за прогресом і дотриманням у всіх сферах, пов’язаних із відкриттям переговорів, і звітуватиме Раді до березня 2024 року», — сказано в документі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії й назвав його «правильним кроком».

«Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую всім, хто допомагає!» — сказав він.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського союзу за спеціальною процедурою. Це відбулося 28 лютого 2022 року.

Після чого в найкоротший термін Україна заповнила дві частини опитувальника від Єврокомісії для оцінки можливості отримати статус кандидата в члени ЄС.

Вже 8 червня минулого року Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку надання кандидатства Україні, а 17 червня позитивний висновок щодо статусу оприлюднила Єврокомісія і висунула сім вимог.

Згодом Європейська рада 23 червня 2022 року надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери блоку. Також Європейська комісія оголосила свою першу усну оцінку нашій як країні-кандидату в члени Євросоюзу.

Наступний крок, який пролягає у шляху України в ЄС — це рекомендація щодо початку переговорів про вступ до Європейського союзу, про що сьогодні йшлося в щорічному звіті ЄК. Варто підкреслити, що цей етап, який стосується відкриття переговорів, далеко не завершений. Адже країни-члени ЄС у грудні цього року ще мають ухвалити офіційне рішення. Українська влада неодноразово заявляла, що розраховує на початок переговорів до кінця 2023 року. Для цього нашій державі треба виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як відомо, 4 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та виступила в українському парламенті. Візит відбувся як раз напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України до ЄС.

Попри те, що українська влада чекає, що країна стане членом ЄС у 2024 році, в Брюсселі кажуть, що процес може затягнутись до 2030 року.

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