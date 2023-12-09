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Суспільство та люди

У центрі Києва можуть обмежити рух транспорту через демонтаж пам'ятника Щорсу (фото)

8:42 9 грудня 2023
Пам&#39;ятник Щорсу у Києві

У Києві, де напередодні транспортний колапс спричинила аварія у метрополітені, де «поплила» ділянка на «синій» гілці підземки, ускладнення можливі й у центрі столиці.

Місцева влада не виключає часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка, де ранком 9 грудня розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Остаточне рішення про демонтаж було ухвалено цієї осені.

Як повідомляють у КМДА, з монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус. Надалі його зберігатимуть у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Фото КМДА

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Фото КМДА

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Нагадаємо, що нещодавно в столиці з постаменту зняли Пушкіна на Берестейському проспекті. Це відбулося після рішення Кабміну щодо його вилучення з Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

Фото КМДА

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