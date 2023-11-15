У Києві, де цього року демонтували пам'ятники льотчику Валерію Чкалову та генералу Миколі Ватутіну, після рішення Кабміну про вилучення з Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення низки пам'яток, з постаменту зняли Пушкіна на Берестейському проспекті.

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Також цим рішенням було дано «добро» на демонтаж у столиці пам'ятника Щорсу на бульварі Шевченка, могили Ватутіна у Маріїнському парку, монітора «Желєзняков» на вул. Електриків, пам'ятника екіпажу бронепотяга «Таращанець» у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинська.

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Пам'ятник було встановлено 2 червня 1962 року у парку, який нині носить ім'я Івана Багряного. Скульптором став Олександр Ковальов, а архітектором Василь Гнездилов.

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Через те, що його було включено до Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення, демонтаж мав бути затверджений урядом. На постаменті вже давно з'явилися написи «Імперію геть», «Деколонізація» та «Демонтуй мене». А сам пам'ятник був облитий червоною фарбою.

Нагадаємо, що нещодавно у Броварах демонтували панно радянської доби з містами москва та ленінград, проте це викликало скандал через спадщину відомого художника.

Фото — скріншот

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